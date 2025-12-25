En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal

Las llamas fueron controladas por el cuerpo de bomberos de Salcedo, cantón de Cotopaxi, y brigadistas del área protegida

Luego de tres horas, el siniestro que se registró, a las 09:30, en el Parque Nacional Llanganates, ubicado en la provincia de Cotopaxi, fue controlado.

En la provincia de Cotopaxi se registró un incendio forestal. De acuerdo con una publicación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en su cuenta institucional de X, este incidente fue controlado en tres horas.

Este inició a las 09:30, del 25 de diciembre, en el interior del Parque Nacional Llanganates. Pero para el mediodía ya fue controlado, aseguró la cartera de Estado.

Este sitio es un área protegida del país, que está situada entre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo; específicamente en las comunidades Sacha y Cumbijín, en las laderas de Cuchihusig, ubicadas en el cantón Salcedo.

LE INVITAMOS A LEER: Nacimientos marcaron la Navidad en el Hospital Luis Vernaza, en Guayaquil

RELACIONADAS La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura

Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado" Leer más

¿Cómo se controló el siniestro?

La secretaría de Estado informó que en el control de este incendio trabajó miembros del cuerpo de bomberos del cantón Salcedo, como por brigadistas del Parque Nacional Llanganates. Ellos efectuaron trabajos de sofocación y liquidación del fuego.

La detención del fuego también se dio, según la publicación, “gracias a la presencia de barreras naturales y antrópicas que limitaron su propagación”. Es decir, el río Cuchihusig, áreas previamente afectadas, un canal de riego, la vía Salcedo–Tena y terrenos cultivados frenaron la propagación.

De acuerdo con la información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 20 hectáreas de pajonal, pino y vegetación nativa fueron afectadas por el incendio.

Incendio Forestal |📍 #Salcedo – Cotopaxi, interior del Parque Nacional Llanganates (comunidades Sacha y Cumbijín, laderas de Cuchihusig).



El incendio se encuentra controlado, gracias a la presencia de barreras naturales y antrópicas que limitaron su propagación (río Cuchihusig,… — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) December 25, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!