En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal
Las llamas fueron controladas por el cuerpo de bomberos de Salcedo, cantón de Cotopaxi, y brigadistas del área protegida
En la provincia de Cotopaxi se registró un incendio forestal. De acuerdo con una publicación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en su cuenta institucional de X, este incidente fue controlado en tres horas.
Este inició a las 09:30, del 25 de diciembre, en el interior del Parque Nacional Llanganates. Pero para el mediodía ya fue controlado, aseguró la cartera de Estado.
Este sitio es un área protegida del país, que está situada entre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo; específicamente en las comunidades Sacha y Cumbijín, en las laderas de Cuchihusig, ubicadas en el cantón Salcedo.
¿Cómo se controló el siniestro?
La secretaría de Estado informó que en el control de este incendio trabajó miembros del cuerpo de bomberos del cantón Salcedo, como por brigadistas del Parque Nacional Llanganates. Ellos efectuaron trabajos de sofocación y liquidación del fuego.
La detención del fuego también se dio, según la publicación, “gracias a la presencia de barreras naturales y antrópicas que limitaron su propagación”. Es decir, el río Cuchihusig, áreas previamente afectadas, un canal de riego, la vía Salcedo–Tena y terrenos cultivados frenaron la propagación.
De acuerdo con la información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 20 hectáreas de pajonal, pino y vegetación nativa fueron afectadas por el incendio.
