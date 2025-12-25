Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Provincias

PARQUE NACIONAL LLANGANATES
Luego de tres horas, el siniestro que se registró, a las 09:30, en el Parque Nacional Llanganates, ubicado en la provincia de Cotopaxi, fue controlado.Cortesía: SNGR

En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal

Las llamas fueron controladas por el cuerpo de bomberos de Salcedo, cantón de Cotopaxi, y brigadistas del área protegida

En la provincia de Cotopaxi se registró un incendio forestal. De acuerdo con una publicación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en su cuenta institucional de X, este incidente fue controlado en tres horas.

Este inició a las 09:30, del 25 de diciembre, en el interior del Parque Nacional Llanganates. Pero para el mediodía ya fue controlado, aseguró la cartera de Estado.

Este sitio es un área protegida del país, que está situada entre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Napo; específicamente en las comunidades Sacha y Cumbijín, en las laderas de Cuchihusig, ubicadas en el cantón Salcedo.

LE INVITAMOS A LEER: Nacimientos marcaron la Navidad en el Hospital Luis Vernaza, en Guayaquil

RELACIONADAS
VICEPRESIDENTA MARIA JOSE PINTO

Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

Leer más

¿Cómo se controló el siniestro?

La secretaría de Estado informó que en el control de este incendio trabajó miembros del cuerpo de bomberos del cantón Salcedo, como por brigadistas del Parque Nacional Llanganates. Ellos efectuaron trabajos de sofocación y liquidación del fuego.

La detención del fuego también se dio, según la publicación, “gracias a la presencia de barreras naturales y antrópicas que limitaron su propagación”. Es decir, el río Cuchihusig, áreas previamente afectadas, un canal de riego, la vía Salcedo–Tena y terrenos cultivados frenaron la propagación.

De acuerdo con la información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 20 hectáreas de pajonal, pino y vegetación nativa fueron afectadas por el incendio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Alcaraz reaparece con un “Seguimos... Feliz Navidad” y sin hablar de Ferrero

  2. Rusia necesitará más de 12 millones de trabajadores en los próximos años, dice Putin

  3. En el Parque Nacional Llanganates se registró un incendio forestal

  4. Venezolanos priorizan la economía navideña sobre el despliegue militar de EE.UU.

  5. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

LO MÁS VISTO

  1. Caso Triple A: Reposo médico de abogados defensores complica instalación del juicio

  2. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. La estrategia del silencio del Gobierno de Noboa ante el escándalo de la Judicatura

  5. Quito insiste en ampliar el Metro y sigue postergando el corredor Labrador-Carapungo

Te recomendamos