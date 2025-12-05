Aquiles Álvarez pide a concejala Aldás no “tirarle la gente encima” al Municipio

La sesión itinerante del Concejo dejó un cruce entre el alcalde y Shirley Aldas por un pedido ciudadano del Guasmo sur

Imagen de una sesión anterior realizada en el Salón de la Ciudad.

La sesión itinerante del Concejo Cantonal de Guayaquil, desarrollada este 5 de diciembre en el suburbio, dejó un momento de tensión entre el alcalde Aquiles Álvarez y la concejala de la Revolución Ciudadana, Shirley Aldás.

Durante el segundo debate de varios proyectos de ordenanza, el punto 5 del orden del día (relacionado con trámites de extinción de patrimonio familiar) generó un pedido adicional por parte de la concejala.

El pedido de Aldas por una cancha en el Guasmo sur

La edil tomó la palabra para exponer una solicitud ciudadana. “La cooperativa Proletarios con Tierra del Guasmo sur desea que la cancha se formalice, documento ingresado en junio, y necesitan que Obras Públicas les brinde una respuesta”, dijo.

La intervención buscaba obtener una fecha o resolución formal de la Dirección de Obras Públicas ante un trámite pendiente desde mediados de año.

Aquiles Álvarez y Shirley Aldas protagonizan cruce en sesión

El alcalde respondió de inmediato y marcó distancia sobre los tiempos de ejecución municipal.

“No somos magos. Vamos por etapas. Quisiéramos hacerlo todo en Guayaquil, pero es por procesos, no somos magos”, afirmó.

Luego dirigió un mensaje directo a la edil: “Usted, Shirley, en vez de meter presión a Obras Públicas, ayude a canalizarlo. No nos tire a la gente encima por gusto”, sostuvo el alcalde ante los concejales, directores y ciudadanos.

La concejala electa Shirley Aldás en un evento legislativo. SHIRLEY ALDÁS (@aldas_shirley)

Aldás respondió brevemente indicando que "vienen a respaldarlo, señor alcalde, por eso vienen a respaldarlo”.

Pese al cruce, el punto 5 fue aprobado. Además, el Concejo dio luz verde a la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de Camalquil EP, la Empresa Pública Municipal de Faenamiento del cantón Guayaquil.

