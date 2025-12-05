Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

aquiles alvarez
Imagen de una sesión anterior realizada en el Salón de la Ciudad.Archivo

Aquiles Álvarez pide a concejala Aldás no “tirarle la gente encima” al Municipio

La sesión itinerante del Concejo dejó un cruce entre el alcalde y Shirley Aldas por un pedido ciudadano del Guasmo sur

La sesión itinerante del Concejo Cantonal de Guayaquil, desarrollada este 5 de diciembre en el suburbio, dejó un momento de tensión entre el alcalde Aquiles Álvarez y la concejala de la Revolución Ciudadana, Shirley Aldás.

Durante el segundo debate de varios proyectos de ordenanza, el punto 5 del orden del día (relacionado con trámites de extinción de patrimonio familiar) generó un pedido adicional por parte de la concejala.

RELACIONADAS

El pedido de Aldas por una cancha en el Guasmo sur

La edil tomó la palabra para exponer una solicitud ciudadana. “La cooperativa Proletarios con Tierra del Guasmo sur desea que la cancha se formalice, documento ingresado en junio, y necesitan que Obras Públicas les brinde una respuesta”, dijo.

La intervención buscaba obtener una fecha o resolución formal de la Dirección de Obras Públicas ante un trámite pendiente desde mediados de año.

RELACIONADAS

Aquiles Álvarez y Shirley Aldas protagonizan cruce en sesión 

El alcalde respondió de inmediato y marcó distancia sobre los tiempos de ejecución municipal.

No somos magos. Vamos por etapas. Quisiéramos hacerlo todo en Guayaquil, pero es por procesos, no somos magos”, afirmó.

Luego dirigió un mensaje directo a la edil: “Usted, Shirley, en vez de meter presión a Obras Públicas, ayude a canalizarlo. No nos tire a la gente encima por gusto”, sostuvo el alcalde ante los concejales, directores y ciudadanos. 

SHIRLEY ALDAS
La concejala electa Shirley Aldás en un evento legislativo.SHIRLEY ALDÁS (@aldas_shirley)

Lee también: Municipio propone nueva licencia anual para ordenar todos los negocios

Aldás respondió brevemente indicando que "vienen a respaldarlo, señor alcalde, por eso vienen a respaldarlo”.

Pese al cruce, el punto 5 fue aprobado. Además, el Concejo dio luz verde a la ordenanza que regula la creación y funcionamiento de Camalquil EP, la Empresa Pública Municipal de Faenamiento del cantón Guayaquil.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Infantino dice que el Mundial 2026 será el acontecimiento más grande de la historia

  2. Estas calles de Guayaquil cambiarán desde el 6 de diciembre

  3. Donald Trump destaca récord de entradas y promete un “Mundial fantástico” en 2026

  4. Unidad de la refinería de Esmeraldas retoma operación tras sismo e incendio

  5. Aquiles Álvarez pide a concejala Aldás no “tirarle la gente encima” al Municipio

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el décimo tercer sueldo?

  2. EXPRESO, a la espera de una respuesta de CFN sobre millonaria transacción

  3. El proceso judicial de Pepe Tola: una historia de 11 años marcada por la controversia

  4. ¿Qué es ‘La lista negra de las girls’? El registro de infieles que ya llegó a Ecuador

  5. El expresidente prófugo pierde Guayas y gana su movimiento | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos