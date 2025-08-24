Astilleros jugará la final de la primera Liga Nacional de Ecuavoley

Con el colocador ´'Brinca Brinca' como figura, Guayaquil vivió una fiesta en la clasificación ante Caciques, de Manta.

El sueño se convirtió en realidad. La noche del jueves 21 de agosto Daniel Loaiza, conocido como Brinca Brinca, yacía sentado a un lado de la cancha al borde de las lágrimas, mientras veía como todos festejaban que su equipo, Astilleros, había clasificado a la final de la Liga Nacional de Ecuavoley tras vencer a Caciques de Manta.

Nacido en Durán, uno de los mejores colocadores que tiene este deporte a nivel local, confirmaba lo que se veía venir, pues el equipo firma una gran campaña sin perder un solo partido.

Loaiza cuenta que su apodo nació de su característica principal: brincar, algo que dejó ver desde que apareció en las canchas del país hace casi una década. En aquel momento, algunos pensaban que el deportista solo tenía su salto; sin embargo él mismo identificó que tenía que mejorar técnicamente y, poco a poco, se fue convirtiendo en uno de los mejores ´chequeadores´, término usado para quienes observan muy bien los espacios para el coloque del balón.

Con ese cartel, llegó a la Liga Nacional de Ecuavoley, acompañado en el equipo titular por Arenita y Toño, dos jugadores importantes que además tenían como alternativas a Loco Mario y La Pulga, otro gran colocador. Fue este el equipo que se convirtió en uno de los más fuertes desde el arranque y que ahora llega invicto a esta instancia final.

El colocador de Astilleros, Brinca Brinca, fue uno de los favoritos desde el inicio de la LNE. CORTESÍA

Finalistas con jerarquía

La semana pasada, en Manta, durante la semifinal de ida, Astilleros ya había dejado buenas sensaciones, no solo por conseguir la victoria ganando los dos quinces, sino por llevar bien la presión de una hinchada intensa, que se hizo sentir en favor del trío local, comandado por ´Marcial´.

Aún así, Brinca Brinca y los suyos no cedieron para asegurar el primer partido, conscientes de que en casa contarían con sus fanáticos para poder cerrar la llave. Y así fue. El apoyo de los guayaquileños en el coliseo Abel Jiménez Parra fue importante, ya que el escenario se llenó para la revancha el último jueves.

Los finalistas no tuvieron resistencia para llevarse el partido, marcando una amplia diferencia en dos sets. En el primero, Caciques apenas pudo sumar cuatro puntos y, en el segundo, siete. Una versión desconocida del equipo de Marcial, pero provocada por el gran nivel del local y otra noche espectacular de Brinca Brinca.

El coliseo Abel Jiménez Parra se llenó para la clasificación de Astilleros CORTESÍA

“Quedo agradecido con el torneo, porque nos dio apertura a muchos jugadores. Metiendo mucha garra, representando a mi lindo Durán, como siempre lo he hecho. Gracias a Dios por poder llegar a donde quería: la final, a mi familia y al respaldo de Guayas”, cerró emocionado Brinca Brinca.

Nuevo formato e incidentes en la otra semifinal

Una de las grandes novedades en la Liga Nacional de Ecuavoley es el nuevo formato para la definición del resultado en caso de empates, algo que entró en vigencia en las semifinales y ya debió usarse en Machala, entre Tsáchilas y Mineros, aunque el partido acabo suspendido a un punto de la definición por lanzamiento de objetos de parte de la hinchada.

A diferencia de lo que habitualmente se ha hecho en el ecuavoley, la organización quiso darle un ingrediente extra para volverlo más emocionante: en caso de un empate en el ida y vuelta, sea en dos o tres quinces, se jugará una especie de ´'tiebreak', con un set adicional de diez puntos, sin cambios, pero con el saque repartido.

La idea resulta arriesgada y ha generado algo de polémica por no haberse dado nunca antes en el Ecuavoley. “Queremos darle algo más a la audiencia” explicó Mateo Miranda, Gerente de la LNE.

Efectivamente, la modalidad se vivió con mucha emoción en Machala, después de que Mineros ganara el partido en dos sets ante su gente, empatando la serie. Ya en el 'tiebreak' (desempate), los visitantes, liderados por Rubén, La Bestia, habían alcanzado el noveno punto frente a cinco de Mineros y fue en ese momento cuando la hinchada local protagonizó los lanzamientos y el partido quedó suspendido. Aún no se conoce la resolución de la organización respecto a la continuidad del juego.

