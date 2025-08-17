Liga Nacional de Ecuavoley 2025: Tsáchilas gana la semifinal de ida ante Mineros

Ante un vibrante público en Santo Domingo, el colocador Rubén 'La Bestia' Valencia fue a figura ante los poderosos machaleños

En una noche emocionante el último viernes 15 de agosto, Tsáchilas consiguió el triunfo ante Mineros, de Machala, por la semifinal de ida de la Liga Nacional de Ecuavoley (LNE). Ante un nutrido publico en Santo Domingo, Rubén ´La Bestia´ Valencia sacó su mejor versión y acabó imponiéndose a los dos colocadores del equipo machaleño: Fusil y Robert.

El encuentro se anticipaba muy parejo e incluso con algún favoritismo para Mineros al contar con dos muy buenos ´ponedores´, que habían demostrado una especial fortaleza física durante todo el torneo y llegaban invictos. Pero ante unas 3.000 personas que coparon el Coliseo Tsáchila, los locales protagonizaron su mejor cotejo en esta edición de la LNE.

El trío de Rubén, Cuchucho y Culebrilla se encargaron de no ceder ni un cambio en el arranque del primer ´quince´, adelantándose hasta los seis puntos, haciendo que el público se emocione en cada punto y que en cada tanto se coree el nombre de Rubén, toda una figura en el ecuavoley.

El colocador de Tsáchilas es uno de los más reconocidos en el ecuavoley. CORTESÍA

Al colocador, como ya dejó ver en otros partidos, ese aliento lo transformó y se volvió imbatible; así fue ante Fusil en esa primera parte, a pesar de que la definición se estiró más de lo esperado. Fusil, junto a Miguelito y el Mellizo Edu consiguieron, cuando los Tsáchilas estaban a solo un punto del set, descontar cuatro unidades seguidas y, por un momento, instalar la ansiedad en los locales.

Pero finalmente Tsachilas cerró a su favor el primer ´quince´ y el segundo, que se pensó sería más complicado por las variantes de los machaleños, pero que también acabó en manos de Rubén. El colocador no tuvo problema en superar a una desconocida versión de Robert y a los Mellizos Edu y Joe, quienes nunca terminaron de entenderse.

Rubén jugó cómodo, con un Culebrilla especialmente enchufado, sacando todas las pelotas atrás, mientras que Cuchuco pasó sin mayores sobresaltos en su sector. Superaron a los Mineros de manera sorprendente y el último punto desató la locura del público que saltó a la cancha para buscar fotos con ´La Bestia´, quien les regaló una noche de ecuavoley emocionante.

El oriundo de El Carmen, Manabí, ha hecho gran carrera en este deporte, permitiéndose vivir solo de esta actividad. Su vínculo con los Tsachilas se debe a la cercanía de la capital colorada con su cantón y por su preparación en la escuela del profe Augusto, quien ha entrenado también a otros colocadores como el mismo Fusil.

´'Brinca Brinca', destacado

En la otra llave, el último jueves, ´Brinca Brinca´ volvió a demostrar porqué es el favorito del torneo para muchos y estiró el invicto de Astilleros (Guayaquil), que cuenta el dato destacado de no haber perdido un solo set en la Liga Nacional de Ecuavoley.

'Brinca Brinca' lidera a Astilleros, que venció en la primera semifinal a Caciques, de Manta. CORTESÍA

A pesar de jugar la ida en cancha de los Caciques, en Manta, y sentir la presión de la hinchada local, el poderoso colocador volvió a marcar su efectividad, aprovechando el buen desempeño de Arenita, su volador, y Toñito, el servidor.

Por su parte, Marcial, el colocador de Caciques, también dejó ver su talento para emocionar por momentos a su gente, pero el equipo padeció las variantes, sin conseguir consistencia en su juego.

Lo que sí fue consistente fue la respuesta de los aficionados del ecuavoley, que demostró una vez más cuánto disfruta de este deporte y la identificación que ya tiene con cada equipo de la Liga Nacional de Ecuavoley.

