Apagón y desabastecimiento de agua en la madrugada del lunes en Santa Elena

Los trabajos de mantenimiento se realizarán en la subestación eléctrica de Santa Elena

La provincia de Santa Elena quedará sin servicio eléctrico la madrugada de este lunes 25 de agosto, en un corte programado que afectará a los tres cantones de la jurisdicción peninsular. La suspensión está prevista desde las 02h00 hasta las 06h00, según lo anunció la Corporación Eléctrica del Ecuador.

El corte se debe a trabajos de mantenimiento en la subestación Santa Elena, a cargo de técnicos de la Unidad de Negocio Transelectric. De acuerdo con el comunicado oficial, estas labores buscan mejorar la calidad y continuidad del servicio, así como garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico en la zona.

“Los trabajos han sido coordinados con la empresa distribuidora CNEL EP y el Operador Nacional de Electricidad – CENACE. Con estas acciones, se fortalecerá la capacidad del sistema y se reducirá el riesgo de interrupciones no programadas”, indica parte del documento difundido por la entidad.

Los trabajos en el sistema energético dejarán a oscuras a todo el sector peninsular. JOFFRE LINO

Sin embargo, la ciudadanía se muestra preocupada ante los efectos del apagón. “Esperamos que la Policía y el Ejército incrementen los patrullajes, sobre todo en los barrios más conflictivos, para evitar actos delictivos en medio de la oscuridad”, expresó Maura Orrala, residente del cantón La Libertad.

Por su parte, Víctor Borbor, quien debe trasladarse a Guayaquil en horas de la madrugada, señaló: “Me tocará coordinar con un taxista de confianza para llegar a la terminal, porque seguramente las calles estarán desoladas y no se podrá salir con tranquilidad”.

Problemas en el abastecimiento de agua.

A la suspensión de la energía se suma el desabastecimiento de agua potable. La empresa Aguapen, responsable de la distribución del servicio en la provincia, informó que su planta potabilizadora dejará de operar durante las cuatro horas del apagón. Por ello, varios sectores de Santa Elena registrarán baja presión o interrupción del suministro, especialmente en las zonas más altas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones, abasteciéndose de agua con antelación y evitando desplazamientos innecesarios durante la madrugada. También se sugiere desconectar equipos eléctricos sensibles para prevenir daños una vez restablecido el servicio.

