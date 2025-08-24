Roban un camión con siete motos en el norte de Quito; la Policía recuperó cuatro

El dueño del camión lo dejó estacionado afuera de su casa, en Carapungo

Un camión de carga con siete motocicletas fue robado la madrugada del 23 de agosto de 2025 en Carapungo, en el norte de Quito. Horas después, la Policía logró recuperar cuatro de ellas en La Kennedy, también en el norte.

De acuerdo con información de la Policía, el robo se habría producido alrededor de las 05:30, y fue reportado a través del ECU-911. La víctima, según relató a los uniformados, se dio cuenta de la desaparición cuando salió y no encontró ni rastro del camión ni de la carga.

La reacción policial permitió iniciar un operativo de rastreo y patrullaje que dio resultados pocas horas después. El camión fue localizado abandonado en la avenida Pío Jaramillo Alvarado, a la altura de la calle De los Pinos, en el norte, sin la totalidad de las motocicletas a bordo.

La búsqueda continuó en el sector de Carmen Bajo, donde los agentes lograron recuperar cuatro de las siete motocicletas robadas. Sin embargo, las otras tres aún no han sido encontradas.

La Policía ha desplegado a sus unidades de inteligencia e investigación para dar con los responsables del robo y rastrear las motos faltantes. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado detenidos por el hecho.

Otro operativo en el norte

En otra intervención, un presunto delincuente dedicado al robo de autopartes fue aprehendido en el sector de Ponceano, en el norte de Quito.

El operativo se dio tras varias jornadas de vigilancia e investigación que permitieron ubicar al sospechoso y vincularlo con múltiples casos registrados en la zona.

Durante la operación, los uniformados encontraron 30 autopartes de vehículos, entre retrovisores, radios, volantes y otros accesorios, que habrían sido sustraídos en distintos puntos de la ciudad. La evidencia fue decomisada en el sitio donde se produjo la aprehensión.

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales y se espera que en las próximas horas se defina su situación legal. Mientras tanto, la investigación continúa para rastrear el origen de las autopartes recuperadas y determinar si corresponden a vehículos reportados como robados.

