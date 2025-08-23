Armas, drogas y licor se decomisó en operativo nocturno en el centro de Quito

En el centro de Quito se registraron a 150 personas y se inspeccionaron 15 vehículos

Los militares registraron a 150 personas en el Centro Histórico de Quito.

En tres horas y media, decenas de armas blancas, pipas artesanales y litros de licor ilegal salieron de circulación del Centro Histórico de Quito.

En un operativo desplegado entre las 19:30 y 23:00 del 22 de agosto de 2025, autoridades municipales y militares intervinieron puntos críticos del casco colonial. El resultado: decomisos, registros y limpieza en calles donde la delincuencia y el consumo han ganado terreno en los últimos años.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad, durante el recorrido se registraron a 150 personas y se inspeccionaron 15 vehículos.

En estos controles se incautaron 16 armas blancas, 19 pipas artesanales, 30 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, ocho litros de licor artesanal sin registro, tres bates, un tolete, cinco tijeras, 200 tabacos de contrabando y hasta cinco fosforeras.

Los comerciantes y vecinos del sector vieron con buenos ojos la acción, aunque muchos coinciden en que este tipo de operativos no pueden ser esporádicos.

En la intervención participaron la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos, el Patronato San José, las Fuerzas Armadas y otras entidades municipales como Emaseo. La jornada también incluyó limpieza de calles y recuperación de espacios públicos.

Operativos en el transporte público

Un día antes, el 21 de agosto, el Municipio, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ejecutó operativos simultáneos en las principales estaciones de transporte público de la ciudad: El Recreo, Río Coca, Quitumbe y Playón de la Marín, puntos por donde diariamente circulan miles de pasajeros.

Durante el despliegue, 120 servidores públicos revisaron a más de 1.270 personas, logrando el decomiso de armas blancas, sustancias sujetas a fiscalización, cajetillas de cigarrillos de contrabando, pipas artesanales, un teaser y licor sin registro sanitario.

En la estación Río Coca, además, se incautaron tarjetas de acceso a instituciones públicas, que fueron puestas a disposición de la Policía para las investigaciones correspondientes.

Carolina Andrade, secretaria de Seguridad y Gestión de Riesgos, señaló que los operativos buscan la revisión de armas blancas, sustancias ilícitas y documentación de pasajeros, garantizando que la ciudadanía se movilice con tranquilidad y confianza en el transporte público.

