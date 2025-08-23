Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Chatarrización Quito
Hasta febrero de 2024 en los centros de retención había una sobresaturación que llegaba a los 9.900 vehículos.Foto: archivo / Expreso

Chatarrización en Quito: se retira más de 1.000 vehículos de patios de retención

Los vehículos ingresaron hace más de tres años a los Centros de Retención de Gualaquiza, Río Coca y Turubamba

Después de más de tres años de permanecer abandonados y ocupando espacio en los patios de retención de Quito, más de 1.000 vehículos finalmente fueron chatarrizados. 

Te invitamos a leer: Parque de las tripas en Quito: piden control sanitario a los alimentos que se ofertan

La medida, ejecutada por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), busca liberar espacio en sus centros y cerrar el ciclo de automotores que, por abandono o por procesos inconclusos, terminaron oxidándose. 

Limpiaparabrisas Quito

Identifican a limpiaparabrisas que agredió verbalmente a conductor en Quito

Leer más

En total, 1.020 vehículos (799 motocicletas, 215 autos livianos y sies pesados) ingresaron hace más de tres años a los Centros de Retención Vehicular de Gualaquiza, Río Coca y Turubamba (sur). Muchos llegaron por infracciones de tránsito, otros por procesos judiciales inconclusos, y algunos simplemente nunca fueron reclamados.

De acuerdo con la AMT, se cumplieron todos los pasos que marca la normativa: notificaciones a los propietarios, socialización pública del proceso, y coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), la Policía Nacional y el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Una vez agotadas las instancias, en febrero de 2025 se emitió una resolución que declaró oficialmente el abandono de los vehículos, dando luz verde al proceso de chatarrización.

La entidad recalcó que se cumplió con lo que exige la ley; se notificó a los dueños y se les dio un plazo extablecido para que retiren sus vehículos.

Un segundo proceso avanza

Para blindar el proceso, la AMT invitó como veedores a la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción y a miembros de la Policía Nacional.

El director de Centros de Retención Vehicular, Andrés Peñafiel, explicó que la chatarrización descongestiona los centros, genera mayor operatividad y un efecto positivo en el impacto ambiental.

RELACIONADAS

Luego de este primer proceso, se prevé una segunda fase que involucra a otros 1.945 vehículos que están en los patios del Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Carapungo. De seguir el mismo camino, esos también terminarán convertidos en chatarra. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las giras de Daniel Noboa: promesas aún sin aterrizaje

  2. Cinco ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 orientan la política del país

  3. Daniel Noboa viajará a Japón y Vietnam: fechas, comitiva y encuentros clave

  4. Chatarrización en Quito: se retira más de 1.000 vehículos de patios de retención

  5. ¿Solución al tráfico? Vía a Daule será sometida a un estudio integral

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política

  3. Operación Cuy: esto pasa al espiar sin una orden judicial

  4. “Quito perdió el rumbo y ya no aguanta más”: Roque Sevilla

  5. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

Te recomendamos