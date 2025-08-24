Impacto de dos vehículos en Quito deja tres adultos y dos menores heridos

El accidente de tránsito involucró a un camión mediano y un automóvil

La mañana de este 24 de agosto de 2025 se registró un nuevo accidente de tránsito en el sector de Amaguaña, parroquia ubicada al sureste de Quito. El siniestro involucró a un camión mediano y un automóvil, ambos con daños evidentes en la parte frontal debido al impacto.

Te invitamos a leer: Chatarrización en Quito: se retira más de 1.000 vehículos de patios de retención

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a cinco personas: tres adultos y dos menores de edad, quienes resultaron afectados por la colisión.

Roban un camión con siete motos en el norte de Quito; la Policía recuperó cuatro Leer más

En imágenes difundidas por el CBQ a través de sus canales oficiales, se puede observar la magnitud del accidente y los daños sufridos por ambos vehículos. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.

Un fallecido en siniestro de tránsito

Este accidente se suma a otro registrado apenas dos días antes, el 22 de agosto, en la intersección de la avenida Bartolomé de las Casas y Domingo Espinar, en el norte de la ciudad. En ese caso, una motocicleta y un automóvil se impactaron, lo que dejó una persona herida y otra fallecida.

El equipo del CBQ desplegado en la zona tuvo que realizar labores de extricación para liberar a uno de los ocupantes que quedó atrapado al interior del vehículo.

Ambos hechos reflejan la necesidad de fortalecer la educación vial y reforzar la fiscalización del cumplimiento de las leyes de tránsito en la capital. De acuerdo con datos del Visor Quito Data Vial, hasta mayo de este año se han registrado 1.476 siniestros de tránsito en la capital.

En cuanto a los fallecidos, las cifras muestran un total de 112 hasta ese mismo mes. Solo en mayo hubo 25 muertes por accidentes de tránsito, es decir, cinco más de las que ocurrieron en 2024 y un crecimiento del 25% respecto a abril de 2025.

💥🚙 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de Amaguaña.



🚑 Nuestro equipo brinda atención prehospitalaria a tres adultos y dos menores afectados.



👉 Recuerda conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito.#BomberosQuito… pic.twitter.com/rvZHW08vvr — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 24, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!