Danilo Parra: "Tengo 18 años en esta profesión y agradezco seguir vigente"

El artista guayaquileño, Danilo Para, quien radica en Miami, compartió su manifiesto para la nueva entrega de Tengo que decirlo, de EXPRESIONES.

1 "Me siento orgulloso de ser ecuatoriano. Siempre digo que este es un país de territorio modesto, pero es una nación gigante, de gente talentosa y a la que amo. Yo soy fan de Ecuador, aunque me gustaría que fuera mejor en seguridad, trabajo y economía".

2 "Vivo en Estados Unidos desde hace nueve años porque es una plataforma gigante para quienes hacemos música, pero quiero tener mi casa en Ecuador y envejecer allá. Es mi tierra, mis raíces, quiero disfrutar de mis hijos y también de mis nietos, ¿por qué no?".

3 "Ecuador, lamentablemente, no te da esa apertura que un artista necesita para salir a lo grande internacionalmente. Espero que eso cambie pronto. Mi carrera musical allá alcanzó un techo, por eso me fui, además de querer estudiar".

4 "Uno de los detonantes que desencadenó mi salida fue haber sido víctima de un secuestro exprés".

5 "Llegué a un momento de mi vida en el que necesito reinventarme y renacer, como el título de mi disco, Reborn".

Durante la sesión de foto para EXPRESIONES. Alex Lima

6 "Tuve coronavirus, me dieron síntomas leves, estuve sin gusto y sin olfato alrededor de un mes, me dio mucho sueño y detesto estar dormido, de por sí paso despierto 20 horas al día".

7 "Durante la pandemia, el año pasado, como la mayoría, me tocó ser comerciante. Como productor de audios hice jingles para diversas compañías y marcas, además de musicalizar seriados".

8 "Creo que todo trabajo es digno, pero todavía no me ha tocado laborar en algo que no tiene nada que ver con mi carrera. Hay compatriotas que desempeñan otros oficios que se alejan de su ‘expertise’ y tienen que empezar de cero".

9 "Tengo 18 años en esta profesión y agradezco seguir vigente. Hay artistas que no pudieron despegar o solo pegaron con una canción y se evaporaron. Yo he tenido la bendición de que el público me recuerde y me quiera siempre".

10 "Mi hijo (Danilo Adrián), de 14 años, le hace a la música, compone, pero no de manera profesional. También mezcla electrónica. Y mi hija de 7 (Nina) canta todo el día. El arte lo llevan en la sangre".

El cantante exploró nuevos y modernos sonidos para la producción de Reborn. Alex Lima

11 "Mi vida es aburrida: casa y trabajo. Pero en mis ratos libres juego tenis, fútbol en la posición de delantero y también le agarré el gusto a caminar y trotar. Sin embargo, es la música lo que me da de comer".

12 "Soy temático con el orden y la limpieza. Mi papá me decía Franelita de apodo. Todo debe estar impecable, ordenado y en línea recta, hasta los zapatos".

13 "Me lavo los dientes y las manos a cada rato, son incontables las veces que lo hago. Los dentistas me dicen que mis encías se van a desgastar".

14 "Ni mi esposa ni yo somos celosos, nos tenemos confianza y nos llevamos bien".

15 "Nunca he tenido accidentes en un escenario, de ningún tipo; ni al estilo Jerry Rivera ni como los ocurridos con Luis Fonsi o Chayanne con sus bailarinas".

16 "La pandemia sacó lo mejor de mí. Hoy más que antes valoro lo que es tener una familia y estar rodeado de los míos".