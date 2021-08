Luigi Marchelle: “Todavía no me he topado con alguna geisha en mi camino"

El comunicador de Ecuavisa compartió su manifiesto Tengo que decirlo con EXPRESIONES, entre otras cosas reveló que le gustaría encontrar a Jessica Nigri en medio de rolls de sushi sobre el mesón de su cocina.

1 “Si fuera un personaje de anime sería Son Gohan de Dragon Ball”.

2 “La manga de mi vida podría ser la de Dr. Stone”.

3 “Si fuera un plato japonés sería un ramen devorado por Naruto”.

4 “Me convierto en un samurái cuando hay desafíos y adversidades”.

5 “Estar en los Juegos Olímpicos en Tokio ha sido mi mayor reto y también los seis meses que estuve sin trabajo, antes de entrar a Ecuavisa”.

Luigi Marchelle sostiene que su reciente viaje a Tokio fue un viaje soñado. Gerardo Menoscal

6 “Alguna vez estuve simultáneamente en Gol TV y en TC. El primero me pidió exclusividad, por lo que renuncié, pero ese medio me dejó de llamar sin darme explicación alguna o una razón clara, simplemente me cerró las puertas y aparecieron otros personajes ”.

7 “Empecé en el periodismo a los 17 años. Siempre tuve habilidad para comunicar, durante mi infancia y juventud estuve vinculado a la actuación, estuve también en la radio y en medios impresos”.

8 “Me adentro mucho en los deportes, me enganchó el fútbol siempre, pero a través de los Juegos Olímpicos de Pekín 2007 me apasioné por otras disciplinas. Me encanta la Fórmula 1, el tenis, el baloncesto y el rugby”.

9 “Hubo puntales importantes en mi carrera profesional tales como Álvaro Freire, Isabel Ospina, Mayra Bayas y Rafael Hernández, quien creyó en mí para esta locura de mi cobertura en Tokio, estar en el momento en que Ecuador tuvo la mayor participación de juegos olímpicos en su historia ha sido increíble”.

10 “Tengo amigos en el medio y con los que he trabajado, gente que admiro como Carlos Víctor Morales, Diego Arcos, Jaime Macías, Rogelio Arosemena, Pancho Molestina, Andrés Guschmer y Antonio Ubilla. Colegas a los que en su momento veía de lejos”.

El periodista deportivo comentó que, entre sus colegas, el mejor es Diego Arcos. Gerardo Menoscal

11 “Si no se me hubiera abierto una puerta en el periodismo quizás hoy estaría haciendo cine, quizás en otro país”.

12 “Todavía no me he topado con alguna geisha en mi camino, es algo que me quedó pendiente en Japón por las restricciones (risas)”.

13 “Mis primeros días en Japón para estas olimpiadas fueron en cuarentena. Posteriormente me rastreaban con un dispositivo, solo me movía del hotel a las sedes y, cada cuatro días, entregaba una prueba de PCR. Solo podía comprar comida en minimercados”.

14 “Mi pasión por la cultura japonesa surgió desde que empecé a ver animes como Dragon Ball Z y Evangelion, además de los videojuegos ambientados en ciudades de Japón”.

15 “El respeto a los demás y al espacio de otros es una de mis normas”.

16 “Me saca de quicio la mediocridad y que me hagan perder el tiempo. Soy paciente para muchas cosas, pero no tengo tolerancia cuando se altera algo que tenía planificado. Sin embargo, hoy controlo más mis emociones. He aprendido a escoger mis peleas”.

17 “Al igual que Naruto no me rindo jamás, lucho por lo que creo y tengo el compañerismo de Dragon Ball”.

18 “Me gustaría encontrar algún día a Jessica Nigri, con rolls de sushi sobre su cuerpo en el mesón de mi cocina. Tengo la misma fantasía con Scarlett Johansson”.