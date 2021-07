Ricardo Delgado: "Soy un justiciero de la farándula"

1. “Lo que más disfruto ahora es la compañía de la mujer que amo en cualquier lugar, sea en el mar o en la montaña”.

2 “No me gusta la gente injusta, tampoco la incumplida e irresponsable. Detesto a aquellas que te quedan mal”.

3 “Jamás perdono una traición de cualquier índole, al igual que la infidelidad, eso no se disculpa nunca”.

4 “Lo que me produce más dolor es llegar a amar a alguien y que esa persona me engañe. No hay cosa más fea que te abandonen y te mientan cuando diste todo el corazón”.

5 “Tengo la manía de rascarme el cuello y comerme las uñas. Camino de un lado a otro como un oso enjaulado”.

6 “Creo ciegamente en el amor de mi madre, es lo más seguro, puro y verdadero, no dudo de ese sentimiento”.

El exchico reality afirmó que la farándula para él es solo un pasatiempo apasionante. Juan Faustos

7 “La televisión nacional está en crisis, se han extinguido la mayoría de espacios de producción ecuatoriana. Es muy poco lo que se hace. La gente confunde el término ‘talento’. Acá tienen otro concepto y es totalmente negativo”.

8 “Estos espacios de farándula de plataformas digitales y de redes sociales sirven para que quienes los presentan se den a conocer. Es tan fácil su acceso que cualquiera puede ponerse un programa. Son gente que no está preparada ni es profesional. Además contamina a los medios”.

9 “Deberían existir leyes y un filtro para evitar que el público y el televidente se vean afectados en lo que ven y le presentan. Me refiero a injurias, infamias, vulgaridades y falsedades que dan un mal ejemplo a los niños”.

10 “Lo más loco que he escuchado de mí es que me prostituía en Sauces por una salchipapa. Algo que ni siquiera como. Cuando escuché eso, me maté de la risa”.

11 “Me agrada la palabra ‘justicia’, porque todos reciben su merecido. Nadie se salva. Todo va acorde a tus acciones y si algo hiciste mal, asume las consecuencias”.

12 “Soy un justiciero de la farándula que dictamina un juicio, pero también te da un consejo, no solo destruyo, también intento construir. Te manifiesto tu parte negativa y lo positivo que puedes sacar de eso, siempre habrá una lección”.

Ricardo sostiene que hay gente que vende su integridad para salir en la televisión. Juan Faustos

13 “Para mí, la farándula y la televisión son un hobbie, me divierten. Mi tiempo lo dedico a las bienes raíces. Soy un administrador de empresas y vivo de eso”.

14 “La pantalla chica es mi pasión, estoy abierto a cualquier proyecto, pero sin vender mi integridad. Hay gente sin escrúpulos que sí lo hace. Y eso ya es una prostitución”.

15 “La época de los espacios reality ya pasó, pero nadie quita que pueda volver. Sería interesante en este país ver un encierro de verdad, sin censura, tipo Gran Hermano. Intentaron hacerlo aquí con Calle 7, pero no resultó”.

16 “Lo que más abunda en este medio es la gente doble moral y doble discurso. Es muy poca la verdadera que no es hipócrita y cumple con su palabra. En su mayoría, son egoístas, halan para su molino y no les importa pisar la cabeza de cualquier persona”.

17 “Quien me falla como amigo, pasa a ser un equis más. Si en algún momento cometes un error, ahí estaré. Tarde o temprano, nos veremos las caras”.

18 “La vida es muy corta para sufrir por cosas tan pequeñas, siempre habrá cosas grandes por descubrir”.

19 “Estoy en un reality que se llama El desafío y se ve por Internet. Presenta a emprendedores y yo soy el juez que los califica. Pronto se lo verá en televisión nacional”un justiciero de la farándula”