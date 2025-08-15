Erik Lamela se retira: "“Hace 5 años que tomo pastillas para poder competir"

El futbolista argentino, dueño del Puskas 2021, pone fin a su carrera profesional con 33 años con esta sensible carta

Erik Lamela frente a la bandera de su último club, el AEK Atenas de Grecia.

El exinternacional argentino Erik Lamela anunció este viernes 15 de agosto que “termina” su carrera como jugador profesional tras vestir la camiseta de cinco clubes (River Plate (2009-11), Roma (2011-13), Tottenham (2013-21), Sevilla (2021-24) y AEK Atenas (2024-25)), por lo que podría iniciar una nueva trayectoria como ayudante de su compatriota Matías Almeyda en el Sevilla, equipo con el que conquistó una Liga de Europa.

“Tomé la decisión de terminar con mi carrera profesional, es una decisión que la pensé mucho tiempo y bueno, finalmente llegó la hora”, expresó a través de una extensa y cruda carta publicada en su cuenta de Instagram, donde el futbolista que disputó 483 partidos como profesional, anotó 84 goles y ganó un premio Puskas, explicó el trasfondo de su retiro a los 33 años de edad, marcado por lesiones persistentes.

Erik Lamela has retired from professional football.



Will never forget THAT goal, Coco. ✨🇦🇷 pic.twitter.com/cmjKEnQCUX — TalkTHFC (@TalkTHFC__) August 14, 2025

“Para los que no saben, tengo problemas en las caderas. Hace 11 años que comenzaron y, en el 2017, fui operado de ambas piernas; siendo la izquierda la más afectada”, indicó, al tiempo que aseguró que aquel “fue un año difícil” y llegó a pensar que podía ser “el final” de su carrera, con sólo 25 años.

Revelación contundente

Lamela en su paso por la Roma (2011-2013) tuvo varias bajas por lesiones. Cortesía

Lamela comentó en su despedida que “sólo los que estuvieron cerca” supieron acerca de las condiciones en las que estaba compitiendo antes de tomar la decisión. “Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día”, dijo el futbolista que, tras esa intervención, “con mucho sacrificio”, logró jugar más del doble de los cuatro años que le pronosticaban de carrera.

Juegos Mundiales: Gabriela Vargas gana plata y completa la colección en Chengdú Leer más

“Hace 5 años que tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar. Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo”, expuso el futbolista, en una de las frases.

Este año resultó particularmente difícil para Lamela en lo físico y en lo emocional. Reconoció que su modo de preparación ya no podía adaptarse a las exigencias profesionales, por lo que ante la imposibilidad de mantener su modalidad de entrenamiento, decidió un acuerdo mutuo con el AEK Atenas de Grecia, su último club.

Entre los comentarios hubo múltiples figuras del fútbol que quisieron dejarle su apoyo a Erik. “Felicidades Coco, que gran carrera hiciste. Siéntete orgulloso por todo. Dios te bendiga. Abrazo”, escribió el colombiano Radamel Falcao García.

“¡Lo mejor para todo lo que se viene Erik! ¡Gran carrera! ¡Un fuerte abrazo!“, firmó Giovanni Simeone, recientemente transferido al Torino.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!