Gisella Bayona: "Me gustan las cosas bien hechas"

Temperamental, determinante y profesional a la hora de trabajar. Así es como algunos de sus colegas y allegados definen a Gisella Bayona, la comunicadora de TC que respondió gustosa El Cuestionario.

Hay quienes consideran que usted tiene un carácter fuerte...

Sí, es verdad (sonríe). Lo que pasa es que en la televisión la gente no conoce tu lado más sensible y humano. El mundo de las noticias es complicado y no es fácil mostrarte como eres realmente, porque estás frente a una cámara en la que informar requiere de mucha seriedad.

Siempre habrá opiniones mixtas acerca de alguien. En su caso, hay quienes dicen que usted tiene muy buen sentido del humor y otras personas aseguran que es brava, que su carácter cambia como las estaciones del año...

(Risas) Así somos generalmente las mujeres, pero en el ámbito profesional me gustan las cosas bien hechas. Creo que se le debe un respeto al público. En un medio televisivo, cuando una mujer exige es mal visto, mayoritariamente lo hacen los hombres. Eso creo que lo estamos cambiando con el tiempo, pero sí, cuesta. La exigencia en el mundo profesional es importante y nos ayuda a crecer.

¿Firme pero no brava?

Soy una mujer firme, pero como tú decías, también tengo mi lado chistoso, bromista. Me gusta separar las cosas si estoy en el trabajo. El periodismo amerita que al público se lo respete. No creo en generar un ambiente difícil de trabajo, todo lo contrario. En los últimos años se ha evidenciado la necesidad de ser profesionales en todo el sentido de la palabra.

Henry Briceño, el ecuatoriano que aparece en un vídeo de Jennifer López Leer más

De pronto hay quienes confunden el término perfeccionista con ser conflictivo...

Quienes me conocen saben que hay una diferencia entre esos términos. Cuando hay que trabajar, hay que hacerlo; cuando hay que reír, reímos. Reitero: trabajar en noticias demanda seriedad.

¿Cómo ha sido ese trayecto de más de 25 años en los medios? La gente con la que he hablado destacan que ha sido una gran profesional.

Agradezco los comentarios, porque de esos se aprende. Ha sido una carrera larga y muy dura. Soy de las que creen que con el tiempo uno no tiene que dejar en un lugar de trabajo el recuerdo de haber sido un gran profesional. Yo nunca oigo que digan: “¿Te acuerdas de fulano? Era un gran profesional”. No. Las personas dirán que era un buen tipo o que era un mal tipo. Y yo prefiero eso.

¿Entonces ser buena persona es lo más importante en un trabajo?

Sí, aunque soy una profesional que quiere que todo salga perfecto. Por otro lado, siento que he hecho muy buenas amistades del alma, de la vida. En cada lugar al que he ido, las siento como mi familia porque me dedico al 100 % a esto. He logrado una cercanía tan fuerte que se forman lazos que no se rompen jamás.

¿Qué recuerda del año 1994?

(Risas) Lo recuerdo muy bien.

Participó en Miss Ecuador, llegó a ser finalista y ganó Mafalda Arboleda.

Mamita querida, el filme que fulminó a Joan Crawford, cumplió 40 años Leer más

Claro que sí. Ella dejó el puesto porque quedó embarazada. Ahora no es así, pero en esa época si te embarazabas, chao reinado.

¿Qué recuerdos tiene de su época de reina de belleza?

Nunca fui buena para eso. No lo critico para nada, en lo absoluto, tiene su concepto, pero jamás fui muy afín. Mi mamá sí, ella soñaba con verme ahí, pero me botaron del concurso tres veces y las tres veces me hicieron volver por el contrato. Yo le decía a la productora que era muy estricta, que no era lo mío

Gisella admite tener un carácter fuerte y ser muy exigente al momento de trabajar. Karina Defas

Usted comenzó muy chiquilla en el mundo de la televisión, ¿verdad?

Mi primer trabajo fue en un diario de la capital, pero en televisión fue en Sintonizando (TC). Tenía 18 años, fue una época lindísima, de oro.

¿Con qué cosas sintoniza Gisella Bayona?

Con el profesionalismo, cada vez con menos conflictos. Al paso de los años, puedo decirte que me siento en paz, tranquila. Siento que es el momento de soltar, ya hice lo que quería, puse todo el amor y el profesionalismo. Ahora me relajo un poco más, intento disfrutar sin ponerle ese toque de estrés que lleva la profesión. Ya no hay tensiones, todo pasa.

¿Es hincha del Deportivo Quito?

A morir.

¿Y también mujer de vino y rosas?

Sí, también (sonríe).

¿Es cierto que su corazón está en México y sabe a tequila y a mariachi?

Ayyy, no (risas). Más o menos.

Úrsula Strenge: "Soy una mujer imperfecta, pero feliz" Leer más

¿Qué más la hace feliz?

Mis dos hijos, son maravillosos. Ellos te hacen ver la vida de otra manera. Ya son grandes y toman sus propias decisiones. Ha sido un aprendizaje.

Siendo una mujer fuerte, ¿qué la quiebra?

La deshonestidad, el egoísmo. Tenemos que obligarle a la gente a ser solidaria. Durante toda mi carrera estuve inmersa en el tema social, humano y comunitario. A veces me enojo en la pantalla, pero eso debe generar un sentimiento de compromiso; la gente reclama y se queja. Me indigna si llego a un lugar y nadie aporta ni colabora, me duele mucho.

De no ser periodista, ¿qué se vería haciendo ahora?

Absolutamente nada, yo nací para comunicar.

¿Gisella Bayona en una palabra?

Transparencia.

“Me ha tocado trabajar con gente con la que no he tenido nada en común. Trabajé mucho tiempo con un personaje muy difícil en todo aspecto, pero eso me ayudó a forjar mi carácter. Un día me dije: ‘Si con este pude, pónganme a quien sea, que yo sigo adelante’. Nada trunca lo que yo quiero".

FRASES SUELTAS

"Trabajar con Gustavo (Navarro) es difícil, pero me encanta. Es un tipo increíble. Tiene mucha batería. Me pregunto qué desayuna este señor. Su energía es súper fuerte y podemos chocar, pero me agrada su forma de ser. Tiene una energía para entrarle con ganas todo el día, hay que aprender de él”.

“A lo largo de mi carrera he trabajado con gente maravillosa, pero me encantaría volver a trabajar con mis amigas del alma: Marcela Holguín, quien es asambleísta, y Ana María Cañizares”.

Miguel Ángel González: "No soy el Mr. Burns de Los Simpson" Leer más

“Necesitamos un frente de mujeres en el periodismo. Hay organizaciones que dicen respetar nuestros derechos, pero no lo siento así”.

“No me llevo bien con las redes sociales, las tengo porque me siento obligada. Son maravillosas, pero también lastiman. Principalmente Twitter. Piensan que ahí se desarrolla la política y lo social y no es así. Lo hemos visto cuando las autoridades reaccionan con base en lo que allí se dice y me parece lo más loco del mundo. La realidad social no está en Twitter”.

“Me encantaría trabajar en un programa de viajes, como esos críticos que llegan a un lugar y comparten sus experiencias. Pero en estos momentos, amo lo que hago”.