Henry Briceño, el modelo que aparece en un vídeo de Jennifer López

Hace menos de un lustro el modelo y actor ecuatoriano Henry Briceño (33) abandonó Guayaquil para fijar su residencia en Miami. En la Capital del Sol continuó con las actividades que realizaba en su país natal, inclusive creó su propia empresa de mercadeo, junto al músico Daniel Vinueza.

Recientemente su nombre ha sido noticia al aparecer en el video Cambia el paso, de Jennifer López y haber desfilado en el Miami Swim Week. El Míster Ecuador 2012 compartió con EXPRESIONES cómo, con esfuerzo y constancia, es posible vivir el ‘american dream’.

¿La decisión de radicar en Estados Unidos se debió a la carencia de oportunidades en Ecuador?

La verdad es que entre muchas cosas sí, la carencia de oportunidades y más bien la búsqueda de nuevos rumbos. Eso ya lo había hecho antes de mudarme a Miami, cuando me fui a México, pero en eso murió mi madre y me afectó mucho. Fue entonces cuando inicié mi proceso hacia una nueva mudanza. Decidí vivir en Miami que, además de tener un mercado latino muy amplio, me ha dado la posibilidad de desarrollarme todavía más como modelo y actor.

¿Qué fue lo más difícil de desapegarse de Ecuador?

Al inicio estar tan lejos de mi familia, pero hice amigos que con el tiempo pasaron a llenar ese vacío y así no sentí la soledad al ver en ellos siempre un apoyo cercano.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar como modelo en vídeos musicales y en campañas publicitarias, teniendo en cuenta la gran competencia que existe en Florida?

He podido trabajar en varias producciones fotográficas con varias marcas de ropa interior y trajes de baño que son muy demandados por el buen clima que existe durante todo el año en el sur de la Florida. Además también he participado en varios comerciales de yates y centros comerciales.

Henry Briceño se fue a Estados Unidos debido a la falta de oportunidades en Ecuador. Cortesía de Matthew Richmond

Asumo que siendo latino, en Florida no fue tan complicado...

Al principio por ser un modelo actor con un aspecto ciento por ciento latino con mucho orgullo fui muy atractivo para el mercado estadounidense. Pero claro que no soy el único. Sin embargo, mi actitud y personalidad, junto a mi carisma (risas), me han ayudado mucho, porque contratos no me faltan. Me manejo de manera independiente, sin necesidad de un representante, la mayoría de agencias me conoce. Hace poco desfilé en el Miami Swim Week.

¿Qué tal fue participar en los vídeos musicales con Alejandro Sanz, Paty Cantú, la India y Kany García?

Alejandro Sanz y Kany García son muy sencillos en el trato y amigables. Kany se preocupaba mucho porque todos estemos bien en la grabación, era muy bromista. Con Alejandro y Paty pudimos hablar de Ecuador y lo mucho que quieren a mi país. Con La India no hubo chance de sociabilizar mucho, pero es encantadora.

Mención aparte merece el nuevo vídeo de Jennifer López. En el minuto 01:25 del clip aparece junto a ella. ¿Qué tal la diva del Bronx?

El día de la grabación, en South Beach, estaba algo seria y distante. Recién se había filtrado la noticia de que no había tardado mucho tiempo en olvidar a Álex Rodríguez y ya había vuelto con Ben Affleck. No tuvo comunicación con quienes participamos en el vídeo, pero puedo decirte que es una mujer realmente hermosa con una piel espectacular. Me encanta. Solo la toma en la que aparezco requirió más de dos horas para hacerla. Son muy profesionales.

¿Y cómo va su faceta de actor?

En estos momentos me encuentro grabando una película para Sony de la que aún no puedo dar mucha información, pero se estrenaría el próximo año. Aunque no tengo un rol principal, estoy muy orgulloso y agradecido por la participación que tendré en varias escenas de la cinta, ya que es una producción de Hollywood grabel sur de Florida.

¿Cómo obtuvo el papel?

Supe de un fotógrafo que buscaba a un modelo fitness para hacer una campaña y, aunque no era lo que buscaba en ese momento, le escribí en su cuenta Instagram. Me sorprendió cuando me dijo que tenía el perfil perfecto y que en realidad era para una película y no solo fotos. Al día siguiente me contactó el departamento de casting de la producción y quedé incluido de inmediato.

¿Así de rápido fue?

Pues sí, me sorprendió cómo se dio todo. Por eso siempre digo que no hay que subestimar las situaciones ni las oportunidades que pueden aparecer en cualquier momento y del tipo que sea.

¿Cómo surge la sociedad con Daniel Vinueza?

Nos encontramos acá en Miami, y él me comentó que quería trasladarse con su agencia y casualmente yo hace varios años estudié marketing en la misma universidad dondeél también estuvo. Le hice la propuesta de trabajar juntos, yo en el área administrativa como planeador estratégico y él más en la parte creativa. Entre nuestros clientes está Gymage, el gimnasio más exclusivo de South Beach.Lo que más extraño definitivamente de Ecuador es la comida, mi familia y amigos. Después de la situación por la COVID-19 no he logrado organizarme para viajar a mi país, pero me gustaría ir pronto, mi hermano ha venido más seguido a visitarme.

VÍDEOS EN LOS QUE APARECE

Cuenta pendiente (Alejandro Sanz y Paty Cantú).

La libreta (Kany García).

Mi propiedad privada (La India).

Cambia el paso (Jennifer López).