Moisés Caicedo EN VIVO: día, hora, minuto a minuto y señal TV de su debut en Premier

El reloj ya está marcado: domingo 17 de agosto, a las 08:00 de Ecuador, Moisés Caicedo saltará a la cancha de Stamford Bridge para su estreno oficial en la Premier League 2025/2026. El Chelsea recibirá al Crystal Palace y todas las miradas estarán puestas en el mediocampista ecuatoriano, que viene de firmar una de sus mejores temporadas como futbolista profesional.

Alineaciones de Chelsea vs Crystal Palace

Caicedo vuelve como campeón del Mundo a nivel de clubes

Caicedo no es un jugador más en el plantel de los ‘Blues’. A sus 23 años ya se ha ganado el respeto de la afición londinense. El año pasado fue elegido jugador de la temporada, lideró al equipo en la conquista de la Liga Conferencia y se apuntó con un gol en la final ante el Betis. Su rendimiento se coronó en el Mundial de Clubes, donde Chelsea levantó el título y el ecuatoriano fue reconocido como el tercer mejor futbolista del torneo.

“Será una temporada dura, pero estoy seguro de que vamos a hacerlo bien. No tengo límites, quiero más y voy a trabajar duro para lograrlo”, aseguró el volante, quien llega con la motivación de haber compartido un verano inolvidable en Ecuador, donde los hinchas lo recibieron como ídolo y su familia lo rodeó de orgullo.

Ecuador pendiente de lo que haga Caicedo en Inglaterra

Este 2025/2026 trae consigo un reto especial: el debut en la UEFA Champions League. Para Caicedo es un sueño cumplido, un torneo que siempre imaginó disputar. “Es otro nivel, todo el mundo lo sigue. Queremos hacerlo bien”, afirmó con ambición.

El debut ante Crystal Palace será el inicio de un camino exigente, pero también la oportunidad de demostrar por qué se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas de la Premier. Para Ecuador y Chelsea, el domingo 17 de agosto marcará mucho más que un partido: será la confirmación del peso internacional de Moisés Caicedo.

