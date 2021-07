Úrsula Strenge: "Soy una mujer imperfecta, pero feliz"

Empezó en el mundo de la televisión cuando ni siquiera había terminado el colegio. No tardó mucho en convertirse en un rostro familiar y querido, principalmente por el grupo consumidor de revistas matinales.

Úrsula Strenge, quien también es empresaria, psicóloga y concejala de Guayaquil, abre su corazón para EXPRESIONES y habla de cómo enfrentó la gran exposición mediática de estos últimos días a causa dos decisiones importantes que tomó en su vida personal y profesional.

¿Cómo tomó el hecho ver su nombre como tendencia en Twitter y encabezando titulares en espacios de farándula y medios de prensa como nunca antes?

Fue una experiencia distinta porque, pese a los años de trayectoria que llevo en los medios de comunicación, mi nombre nunca había sonado tanto en redes sociales. Al verme como tendencia, me vi expuesta a comentarios de todo tipo, quizás me malacostumbré a tener una retroalimentación positiva.

Habla puntualmente de su relación sentimental con Isaac Delgado y de haber dejado RTS para irse a TC. Haciendo un balance de todo lo que ha vivido últimamente, ¿con qué se queda y qué desecha?

Siempre he sido una mujer alegre, positiva y feliz y creo que uno tiene que tomar las cosas en la medida que esas situaciones te definan o representen. Yo me quedo con lo bueno, con lo que suma y multiplica. Con aquello que ennoblece al ser humano y sensibiliza el corazón. Lo que no me define y representa, simplemente lo dejo ahí.

Bueno, hay mucha gente que está a favor suyo, ¿pero qué piensa precisamente de aquellos comentarios no tan positivos?

Yo siempre los he considerado cuando vienen desde el respeto, el afecto, la reflexión; pero cuando son críticas con otro tinte, sí te tocan de una manera distinta.

¿Y cómo ha experimentado estos saltos cuánticos?

(Sonríe) En movimiento, al borde del abismo, con esa sensación de tener ese huequito en el estómago, ese vértigo cuando ejecutas grandes cambios. Son esos momentos de transición en los que debes tomar decisiones importantes, que las he tomado a lo largo de mi vida, pero en los últimos años decidí salir de mi zona de confort.

¿Satisfecha con el resultado?

Sé que puedo experimentar nuevas cosas, vivir desde otro lugar, estar en un escenario distinto. Es simplemente seguir probando a esta mujer que soy en permanente transformación.

¿No cree que el ser humano llega a una edad en la que tiene licencia para hacer y deshacer lo que le plazca sin importar lo que piensen terceros y sin que les afecte?

De acuerdo. Para mí lo más importante es la familia, es decir, mis hijas y mis padres. Mi entorno cercano debe estar bien, cubierto, consolidado y en permanente comunicación. El resto debe entender que soy una mujer imperfecta, pero feliz, que se reinventa y está en constante aprendizaje.

Úrsula sostiene que tras tomar dos decisiones importantes en su vida, está feliz Álex Lima.

Cuando usted decidió quedarse la primera vez en RTS y rechazó la propuesta de TC, popularizó la frase ‘quédate donde el alma sonría’. Pero finalmente su alma dejó de sonreír en RTS y ahora lo hace en TC.

La sonrisa siempre está conmigo, la felicidad no es algo que se encuentra externamente, simplemente se la activa cuando se conecta con situaciones, momentos o personas. Esa frase no es mía, es de una gran psicóloga, Pilar Sordo, yo vivo en tiempo presente y la dije en ese momento porque la sentía.

¿Y luego se conectó con TC?

Pensé en los tiempos y las metas que se cumplen y en seguir tomando desafíos como mujer en diferentes escenarios. No fue fácil, tomó mucho análisis... mi alma siempre sonreirá con las experiencias nuevas y con la gente que me da buenas energías. Y ante la propuesta reiterativa de TC me dije: ‘debe haber un mensaje detrás de esto’.

¿Un mensaje acompañado de una interesante propuesta económica?

(Risas) Más allá del tema económico del que se ha hablado mucho en redes y piensan que es mi único interés, quienes me conocen saben que me mueven otras cosas, como los desafíos, la paz, los aprendizajes, la felicidad, la energía. Y la luz de los demás.

Hay quienes dicen que usted va al rescate de De casa en casa...

No siento que sea así. Hablamos de un programa consolidado, con muchos años al aire, que está en el corazón de los ecuatorianos. Yo vengo a sumar, a aportar, a manejar contenidos que me representan. Hay varias personas trabajando en este espacio con segmentos, no puedo adelantar mucho, pero lo que haré tendrá que ver con la gente, lo social y lo humano.

Confiesa que lo mejor que le ha pasado en los últimos años es salir de la zona de confort. Álex Lima

Ahora hablemos del otro salto cuántico. Veo que sus ojos brillan más que antes, emanan fuego, hablan de una mujer enamorada y el responsable de esto tiene nombre y apellido...

(Sonríe) Estoy feliz y, sí, vivo un momento en el que, además de un cambio de escenario y de lugar de trabajo, decidí darme una oportunidad caminando un día a la vez con una persona muy especial con evidentes diferencias, pero con muchas coincidencias.

Luego de quedar viuda, muchos se preguntaron por qué tardó tanto en encontrar un nuevo amor, cuando pretendientes nunca le faltaron...

Sí, pero no tenía que ver con las personas, sino conmigo, con lo que sentía. Mi corazón no estaba listo, había otras prioridades, como ser cabeza de familia. Pasé mucho tiempo en armar un entorno en el que todo debía estar perfecto y eso me cobró factura, porque es muy complicado sostenerlo y postergaba el hecho de tener a un compañero. Ahora sentí que vivía otro momento y apareció alguien que tocó mi corazón y nos encontramos.

¿Qué tuvo Isaac Delgado que no encontró en otros?

Las cosas se dieron. Al principio trabajamos juntos y descubrimos con el tiempo que teníamos una química especial, los mismos valores, el mismo amor a la familia, a Dios, al trabajo, el sentido del humor, cómo vemos y tratamos a los demás.

"Estoy en un momento de mi vida en el que tengo que aprender a recibir los comentarios que no son tan agradables. Es un trabajo de humildad, aceptación y, al mismo tiempo, de autoafirmación y valoración de saber quién soy".

¿Y qué le pide ahora al universo?

Solo más tiempo de vida. Cuando murió Iván (Nogales), entendí lo frágil que es la vida, le pedí a Dios de rodillas que si Él se llevaba al hombre que yo elegí para formar una familia tan tempranamente, me diera larga vida... (su voz se quiebra) para acompañar a mis hijas en muchos momentos.

Si Iván nuevamente le hablara en sueños, ¿qué cree que le diría?

(Respira) Él quería que entre a la política y lo hice, deseaba que sea empresaria y lo hice, anhelaba que salga de mi zona de confort y me probara a mí misma y lo hago. En el próximo sueño, me dirá: ‘Colorada, estoy orgulloso de ti’.