Caen presuntos ladrones que asaltaban a pasajeros de un bus en el norte de Guayaquil

Video muestra la evidencia clave del delito. La intervención ocurrió en la ruta a Durán, a la altura de la Base Naval

La Policía se llevó a los sospechosos para seguir el debido proceso.

La mañana de este 25 de agosto, un viaje en bus urbano que cubría la ruta hacia Durán se convirtió en el escenario de un acto delictivo frustrado gracias a la rápida intervención de la Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP).

¿Cómo detuvieron a los ladrones?

Dos presuntos delincuente fue aprehendido después de que un usuario alertara sobre el robo de sus pertenencias dentro de la unidad de transporte.

#SeguraEP | Atendimos de manera inmediata una alerta de auxilio por robo reportada por un usuario que viajaba en un bus urbano con destino a Durán, a la altura de la Base Naval Norte.



El hecho se registró a la altura de la parada de la Metrovía ubicada en la Base Naval Norte, en Guayaquil. Según informó el presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), la institución atendió de manera inmediata una alerta de auxilio por robo reportada por la víctima, lo que activó el protocolo de seguridad correspondiente.

Gracias a la intervención, se detuvo la unidad de transporte y se aprehendió al presunto infractor, a quien se le encontraron los objetos sustraídos durante la requisa. Posteriormente, se coordinó el procedimiento con la Policía Nacional para continuar con las diligencias legales.

En el video publicado por Cornejo, se observa el momento posterior a la detención. En uno de los videos, se ve cómo el presunto ladrón, con evidente molestia, devuelve un teléfono celular al joven afectado. Para demostrar la propiedad del dispositivo, la víctima lo desbloquea inmediatamente y sin ningún problema, evidenciando que el aparato le pertenecía.

La intervención de los agentes municipales fue oportuna para recuperar las pertenencias y neutralizar la amenaza dentro del bus.

