Concejal tilda de "ignorancia atrevida" a la Prefectura por el caso Los Ceibos

lfredo Bautista reavivó la pugna y acusó a Marcela Aguiñaga de actuar por "conveniencia política" en la sesión del Concejo

Cuando la tensión entre el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas parecía disminuir, el concejal Alfredo Bautista reavivó la polémica con un duro discurso en plena sesión del Concejo Municipal, este jueves 21 de agosto.

"La ignorancia es atrevida"

El edil arremetió contra la prefecta Marcela Aguiñaga, acusándola de desconocer la ley y actuar por "conveniencia política" en el conflicto por el paso a desnivel en Los Ceibos.

La intervención de Bautista se dio durante la lectura del orden del día. El concejal solicitó la palabra para expresar su rechazo "ante una autoridad provincial que se quiere inmiscuir en competencias municipales". Con un tono enérgico, el funcionario añadió:

"A veces la ignorancia es atrevida, más aún cuando se desconoce la ley; pero a veces lo hacen por el reacomodo político o por la conveniencia del momento".

Con el respaldo del alcalde Aquiles Álvarez, se procedió a leer el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que establece como competencia exclusiva de los municipios la planificación y el control del tránsito en su jurisdicción.

"Estamos leyendo el Cootad, y esto lo debe saber ella", continuó Bautista, refiriéndose a Aguiñaga. "Se nos quieren meter en la planificación, nos dan ultimátum para habilitar vías dentro de la ciudad urbana; eso se llama arrogación de funciones, señores", sentenció.

El concejal también cuestionó la selectividad en las acciones de la Prefectura. "Entiendo que quiera ayudar al medio ambiente, pero seamos imparciales, pues", reclamó, mencionando otros problemas como la contaminación por barcazas en Fertisa. Finalmente, instó a la Prefectura a ser igual de enérgica con el Gobierno Nacional para exigir avances en el Quinto Puente.

El alcalde Aquiles Álvarez se refirió a la obra en Los Ceibos, a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; y defendió nuevamente la legalidad del proyecto y aseguró que los descargos presentados por el Municipio de Guayaquil son sólidos.



Un discurso que choca con el nuevo tono del Alcalde

La intervención del concejal Bautista llega en un momento inesperado, justo un día después de que el alcalde Aquiles Álvarez bajara notablemente el tono del conflicto. En su enlace radial del 20 de agosto, Álvarez había declarado tenerle "un cariño enorme" a la prefecta Aguiñaga y culpó al Ministerio del Ambiente de buscar "desgastarlos" a ambos.

