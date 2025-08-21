Guayaquil amaneció a 19 grados este 21 de agosto: ¿Cuánto durará el clima fresco?

Guayaquil despertó con un clima que encantó a sus habitantes. El aire fresco seguirá varios días, según el Inamhi

El Inamhi prevé que el clima fresco se mantendrá durante esta y la próxima semana.

Guayaquil despertó este miércoles 21 de agosto con una postal poco común: el termómetro marcó 19 grados centígrados y el ambiente fresco sorprendió a los ciudadanos, que no dudaron en compartir su entusiasmo en redes sociales.

“Me sentí como en la Sierra, solo me faltaba abrir la ventana y ver montañas”, comentaron varios usuarios en X, donde el frío se convirtió en tema de conversación desde la madrugada.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) confirmó a EXPRESO que el fenómeno no es pasajero. “Esta semana y la que viene las temperaturas serán similares. Serán bajas”, explicó Boris Malavé, técnico de la entidad, a EXPRESO.

El especialista detalló que las condiciones se deben a tres factores combinados:

TSM fría con anomalías negativas de hasta -2 grados en la superficie del mar.

Ingreso de aire frío por el aumento de los vientos alisios del sur.

Estacionalidad de agosto, caracterizada por menor humedad y ambiente fresco.

Guayaquil amanece con una temperatura de 19°C pic.twitter.com/TRXB3Gp4Tv — 🇪🇨 CUPSFIRE (@Cupsfire_gye) August 21, 2025

La ciudadana quiere un clima frío "por siempre"

En distintos barrios de Guayaquil, los testimonios coinciden: la gente quiere que este clima dure más.

“Me siento así como en el Polo Norte”, bromeó Gabriela Castro en X, donde decenas de usuarios compartieron memes y comentarios celebrando el amanecer inusual.

“Qué lindo ambiente, qué hermoso es despertar así. Como quisiera que Guayaquil tuviera este clima por siempre. Es encantador”, expresó Nelly Casanova, residente de la décima etapa de la Alborada; que aseguró haber despertado arropada con una colcha y dispuesta a tomarse "dos litros de café".

Que frío que hace en Guayaquil, ya hasta siento que me coge la altura 😆 — VanePita (@VaneePita) August 21, 2025

Vane Pita, por su lado, dijo sentir tanto frío que sentía que ya le cogía la altura. "Amo a Guayaquil así, me da ganas de estar en casa, ver películas, comer sánduches de queso caliente... Y en la oficina, me animó a tal punto de que todo lo hago más rápido. Este clima me pone feliz", coincidió Kátherine Hermenegildo.

En la ciudadela Kennedy, la residente Carolina Luque contó que disfrutó de un sueño reparador: “Amé dormir así, no me desperté nunca. Saqué colchas, edredones y hasta me arropé con el gato. ¿Por qué no podemos tener un clima frío siempre?”, pensó.

Guayaquil a 20 grados y solo quiero cancelar todo y quedarme en mi casa viendo películas — Maria Jose (@mariaajosesilva) August 21, 2025

Un agosto atípico

No es la primera vez que Guayaquil sorprende con mañanas frescas este mes. El 5 de agosto, EXPRESO ya había recogido reportes ciudadanos sobre neblinas densas y temperaturas inusuales. Entonces, el Inamhi advirtió que todo agosto estaría marcado por nubosidad, días fríos y poca radiación solar, influenciados por la corriente fría de Humboldt.

La tendencia, según los expertos, continuará. Los guayaquileños, según han dicho, seguirán sacando abrigos y cobijas para aprovechar un agosto distinto, que ha dejado de lado el calor sofocante para regalar mañanas con sabor a Sierra.

