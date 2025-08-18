Cielo nublado y radiación alta en Costa y Sierra: Esto dice el Inamhi

Este lunes 18 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) anticipa una jornada marcada por cielos parcialmente nublados en las principales ciudades del Ecuador. Guayaquil, Quito y Cuenca tendrán condiciones climáticas estables, aunque con presencia de radiación ultravioleta alta en varios sectores, lo que obliga a tomar precauciones durante las horas de mayor exposición solar.

El pronóstico nacional también advierte sobre lluvias ocasionales en la región Amazónica y temperaturas que oscilan entre los 7 °C y 33 °C en distintas zonas del país. En la región Litoral, donde se encuentra Guayaquil, se espera un clima cálido con nubosidad variable, mientras que, en la Sierra ciudades como Quito y Cuenca tendrán temperaturas más frescas y cielos parcialmente cubiertos.

Guayaquil: calor moderado y cielo variable

En Guayaquil, el INAMHI prevé temperaturas mínimas de 20 °C y máximas que podrían alcanzar los 29.5 °C. El cielo estará ocasionalmente nublado, con momentos de sol intenso, especialmente entre las 10:00 y las 15:00, cuando se espera el pico de radiación UV. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar sensación térmica superior a la temperatura real.

La entidad recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día, usar protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado. Aunque no se esperan lluvias significativas, no se descarta la presencia de lloviznas aisladas en sectores periféricos de la ciudad, especialmente hacia el norte y el interior de la provincia del Guayas.

Este tipo de clima es típico de agosto, mes en el que la región Litoral suele experimentar transiciones entre la temporada seca y la llegada de lluvias ocasionales, según el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen).

Quito: temperaturas frescas y cielo parcialmente cubierto

La capital ecuatoriana amaneció con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 7.5 °C y los 24 °C. El clima será fresco durante la mañana, con posibilidad de incremento térmico hacia el mediodía. No se prevén lluvias, aunque la nubosidad podría intensificarse en horas de la tarde, especialmente en zonas altas como el norte de Quito y los valles cercanos.

La radiación UV también será alta en la Sierra, por lo que se recomienda especial cuidado en actividades al aire libre. El INAMHI ha reiterado que, aunque el cielo esté nublado, los rayos UV pueden atravesar la cobertura y afectar la piel. En este contexto, se aconseja el uso de sombreros, gafas con filtro solar y bloqueador de amplio espectro.

Imagen referencial/ La ciudad de Quito registra una alta radiación y cielos nublados Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

Quito mantiene una tendencia climática estable en agosto, con mañanas frías, tardes templadas y noches frescas. La calidad del aire se mantiene dentro de parámetros normales, aunque se recomienda evitar actividades físicas intensas en zonas con alta concentración vehicular.

Cuenca: clima templado y sin lluvias previstas

En Cuenca, capital de la provincia del Azuay, el clima se presenta templado, con temperaturas mínimas cercanas a los 8 °C y máximas que rondan los 23 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día, sin previsión de lluvias. La ciudad, ubicada en la Sierra sur, suele tener condiciones climáticas más estables en esta época del año, con baja probabilidad de precipitaciones.

La radiación UV también será elevada, por lo que se recomienda tomar medidas similares a las de Quito y Guayaquil. Las autoridades locales han emitido alertas informativas para evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en zonas abiertas como parques, plazas y áreas deportivas.

Cuenca se encuentra en una fase de transición climática, con días más secos y temperaturas que favorecen las actividades al aire libre. Sin embargo, el INAMHI advierte que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a personas sensibles, por lo que se recomienda vestir en capas y estar atentos a posibles variaciones durante la jornada.

Recomendaciones generales del INAMHI

El INAMHI ha emitido una serie de recomendaciones para este lunes, especialmente dirigidas a las ciudades con mayor exposición solar. Entre ellas destacan:

Evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Usar protector solar con factor alto, incluso en días nublados.

Vestir ropa ligera, sombreros y gafas con filtro UV.

Mantenerse hidratado y evitar actividades físicas intensas en horas de calor.

Consultar el pronóstico actualizado en el portal oficial del INAMHI.

La jornada se perfila como estable en términos meteorológicos, pero con condiciones que requieren precaución por la radiación solar.

