Ivanna Barreiro viaja a Bielorrusia llevando el nombre de Ecuador

La cantante ecuatoriana Ivanna Barreiro García, de 23 años, representará a Ecuador en el Festival de Bielorrusia que tendrá lugar del 14 al 19 de julio en la ciudad de Minsk.

La artista, quien es conocida como Vanna, estará acompañada, durante sus presentaciones, por la Orquesta Sinfónica Presidencial de la nación europea.

Como dato curioso, será la primera vez que Ecuador participe en este evento cultural, también llamado Festival Internacional de las Artes Slaviansky Bazar de Vitebsk que se lleva a cabo hace 30 años.

Ivanna interpretará tres canciones: I have nothing, de Whitney Houston, Sombras, de Julio Jaramillo y la versión en ruso de Que tiempos aquellos.

"Cantar en ruso para mí representa un gran reto. Confieso que no lo he practicado. Aprenderme la letra me tomó más de un mes, hacerlo en otros idiomas me ha resultado sencillo, pero el ruso no es fácil", afirma la solista.

Cuenta que para interpretarla con sentimiento, primero, tuvo que aprenderse la fonética y posteriormente lo que describía la melodía.