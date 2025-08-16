Plan binacional Ecuador–Perú contra minería ilegal: ¿Qué medidas se implementarán?

La minería ilegal ha sido identificada como una de las principales amenazas a la seguridad en ambos países

Un grupo de familiares de uno de los trece mineros asesinados en yacimiento aurífero de la región peruana de Pataz, durante su velorio, en Trujillo.

Los gobiernos de Ecuador y Perú oficializaron un acuerdo para implementar un plan binacional de lucha contra la minería ilegal en las zonas fronterizas durante el periodo 2025–2026. El anuncio fue realizado por los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, tras la segunda Reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (Comixta), celebrada esta semana en Quito.

El plan contempla operaciones coordinadas y multisectoriales en áreas fronterizas consideradas prioritarias, además de capacitaciones en fiscalización, intercambio de información, investigación y sanción de delitos relacionados con la minería ilegal. También se incluyen acciones conjuntas de cooperación internacional.

La reunión fue encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Játiva por Ecuador y Félix Denegri por Perú. Participaron además el subsecretario de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Ecuador, Luis Carrión, presidente del Subcomité de Seguridad del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), y el Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal del Perú, junto a delegaciones técnicas de ambos países.

Los gobiernos de Ecuador y Perú oficializaron un acuerdo para implementar un plan binacional de lucha contra la minería ilegal en las zonas fronterizas. Cortesía

Crear una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos

Durante el encuentro, el Ministerio del Interior ecuatoriano propuso la creación de una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos, así como la ejecución de operaciones tipo espejo en coordinación con las autoridades peruanas.

La minería ilegal ha sido identificada como una de las principales amenazas a la seguridad en ambos países, con presencia de bandas del crimen organizado en zonas mineras. En mayo, once militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, presuntamente por el grupo disidente colombiano Comandos de la Frontera. Ese mismo mes, trece personas fueron encontradas sin vida en un socavón en el distrito minero de Pataz, Perú, en medio de disputas entre mafias por el control de la extracción de oro.

El auge de la minería ilegal coincide con el incremento del precio internacional del oro, que ha alcanzado máximos históricos, superando los 3.300 dólares por onza.

