Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Ecuador y Perú unen fuerzas para combatir la minería ilegal
Un grupo de familiares de uno de los trece mineros asesinados en yacimiento aurífero de la región peruana de Pataz, durante su velorio, en Trujillo.Sergio Sebastián / EFE

Plan binacional Ecuador–Perú contra minería ilegal: ¿Qué medidas se implementarán?

La minería ilegal ha sido identificada como una de las principales amenazas a la seguridad en ambos países

Los gobiernos de Ecuador y Perú oficializaron un acuerdo para implementar un plan binacional de lucha contra la minería ilegal en las zonas fronterizas durante el periodo 2025–2026. El anuncio fue realizado por los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, tras la segunda Reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal (Comixta), celebrada esta semana en Quito.

(Te puede interesar: Minería ilegal: Ejército inhabilita explosivos y motores en tres minas de explotación)

El plan contempla operaciones coordinadas y multisectoriales en áreas fronterizas consideradas prioritarias, además de capacitaciones en fiscalización, intercambio de información, investigación y sanción de delitos relacionados con la minería ilegal. También se incluyen acciones conjuntas de cooperación internacional.

La reunión fue encabezada por los viceministros de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Játiva por Ecuador y Félix Denegri por Perú. Participaron además el subsecretario de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Ecuador, Luis Carrión, presidente del Subcomité de Seguridad del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), y el Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal del Perú, junto a delegaciones técnicas de ambos países.

RELACIONADAS
Los gobiernos de Ecuador y Perú oficializaron un acuerdo para implementar un plan binacional de lucha contra la minería ilegal en las zonas fronterizas.
Los gobiernos de Ecuador y Perú oficializaron un acuerdo para implementar un plan binacional de lucha contra la minería ilegal en las zonas fronterizas.Cortesía

Crear una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos

Durante el encuentro, el Ministerio del Interior ecuatoriano propuso la creación de una Comisión Mixta de Armas, Municiones y Explosivos, así como la ejecución de operaciones tipo espejo en coordinación con las autoridades peruanas.

(Además: Gobierno entrega flota táctica a FF.AA.: ¿una nueva arma contra el crimen organizado?)

Las Fuerzas Armadas del Ecuador recuperaron este fin de semana las zonas de Mina Vieja, Mina Nueva y El Olivo, ubicadas en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura,

FF.AA. golpea minería ilegal: así fue la operación que recuperó zonas estratégicas

Leer más

La minería ilegal ha sido identificada como una de las principales amenazas a la seguridad en ambos países, con presencia de bandas del crimen organizado en zonas mineras. En mayo, once militares ecuatorianos fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, presuntamente por el grupo disidente colombiano Comandos de la Frontera. Ese mismo mes, trece personas fueron encontradas sin vida en un socavón en el distrito minero de Pataz, Perú, en medio de disputas entre mafias por el control de la extracción de oro.

El auge de la minería ilegal coincide con el incremento del precio internacional del oro, que ha alcanzado máximos históricos, superando los 3.300 dólares por onza.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Plan binacional Ecuador–Perú contra minería ilegal: ¿Qué medidas se implementarán?

  2. Miller Bolaños y su sentencia: ¿Volverá a jugar con Guayaquil City? | Esto se sabe

  3. Comparativa de precios: ¿vale invertir en energía alternativa hoy en Ecuador?

  4. Policía neutralizó a presunto delincuente armado en Quito tras persecución

  5. Corte negó pedido para revertir suspensión de artículos de la Ley de Solidaridad

LO MÁS VISTO

  1. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  2. Ecuador ofrece 10 mil becas en Inteligencia Artificial: inscríbete aquí

  3. Fuerte sismo en Ecuador hoy, 16 de agosto de 2025: se sintió en Quito y otras zonas

  4. "No me llama, me manda terceros": Aguiñaga a Luisa González por falta de diálogo

  5. Historia del Parque de las Tripas: Del lugar de esparcimiento al foco de conflictos

Te recomendamos