Gobierno entrega flota táctica a FF.AA.: ¿una nueva arma contra el crimen organizado?

En un acto realizado en el fuerte militar del Grupo de Fuerzas Especiales N.° 26 Cenepa, el presidente de la República, Daniel Noboa, entregó 35 vehículos tácticos a las Fuerzas Armadas del Ecuador, como parte de su estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

La entrega incluyó 33 unidades del modelo DAVID y 2 vehículos blindados MBOMBE 6, ambos equipados con tecnología especializada para operaciones militares. Estos vehículos se suman a los más de 100 blindados entregados por el Gobierno entre agosto y diciembre de 2024.

Durante su intervención, el presidente Noboa enfatizó que esta acción no es simbólica, sino una señal clara de respaldo a las fuerzas del orden. “No hay seguridad real si nuestros militares siguen combatiendo con lo mínimo”, afirmó. Y añadió: “No vamos a retroceder, no vamos a negociar con el miedo y no vamos a dejar solos a quienes defienden este país”.

Intervención contra la minería ilegal

El mandatario destacó que el fortalecimiento de las capacidades militares ha permitido operaciones exitosas, como la reciente intervención en la parroquia Buenos Aires (Imbabura), donde 1.500 efectivos, junto con vehículos blindados, helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea, recuperaron el control de zonas afectadas por la minería ilegal.

El comandante general de la Fuerza Terrestre, Henry Delgado, señaló que los nuevos vehículos son esenciales para proteger al personal militar frente a amenazas como el terrorismo, el crimen transnacional y la minería ilegal. Por su parte, el capitán David Ordóñez agradeció al Gobierno por dotar a las tropas de herramientas modernas que permiten golpear las estructuras económicas del crimen organizado.

Entre enero y julio de 2025, las Fuerzas Armadas han intervenido 372 bocaminas, decomisado 1.405 armas de fuego e incautado más de 175.000 explosivos, según datos oficiales. “El camino del Nuevo Ecuador es el de un país que avanza firme en contra del crimen, del caos y de la violencia”, concluyó el presidente Noboa, reiterando su compromiso con la seguridad nacional y con las familias de los militares que arriesgan sus vidas por el país.

