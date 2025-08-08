Cae en Quito presunto violador de dos niñas buscado desde 2020

Policía capturó a un ciudadano por el delito de violación en Quito.

La Policía Nacional informó que el 7 de agosto de 2025, mediante la Unidad de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, se ejecutó el operativo “Justicia 45”, que culminó con la detención de un ciudadano requerido por la justicia por el delito de violación.

¿Cuándo ocurrió el hecho?

El caso se remonta al año 2020, en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Según las investigaciones, el procesado, identificado como Luis F., habría abusado sexualmente de dos menores de edad en repetidas ocasiones, aprovechando que se encontraba a su cuidado.

Los hechos se habrían cometido bajo amenazas de muerte hacia las víctimas, lo que, de acuerdo con la Policía, prolongó el silencio y dificultó la denuncia inmediata.

CAPTURAMOS A UN INDIVIDUO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN EN EL #DMQ



Mediante un operativo ejecutado este jueves, #PolicíaEcuador aprehendió a Luis Gustavo F., ciudadano con boleta de detención vigente por el delito de violación a dos menores de edad.



El hecho investigado ocurrió… pic.twitter.com/cKtRFJQCd8 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 8, 2025

Tras un trabajo de seguimiento e inteligencia realizado por agentes en el Distrito Quitumbe, al sur de Quito, se logró ubicar y detener al sospechoso, quien contaba con una orden de localización y captura emitida por las autoridades judiciales.

El detenido fue trasladado y puesto a órdenes de la autoridad competente para continuar con el proceso legal.

Cifras alarmantes

Según datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2015 y 2025 se registraron 86.962 denuncias por delitos sexuales, entre ellos: violación, abuso sexual, acoso sexual, contacto con fines sexuales, distribución de material pornográfico y oferta de servicios sexuales con menores de edad, entre otros.

La información, desagregada por año, mes, provincia y cantón, revela que Quito concentra la mayor cantidad de denuncias, con 17.085 casos, equivalente a cerca del 20 % del total nacional. Le siguen Guayaquil y Cuenca como las ciudades con mayor número de reportes.

