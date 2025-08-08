Expreso
Este miércoles la agenda deportiva trae de todo
Directv: Agenda deportiva para el viernes 8 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 8 de agosto

Para este viernes 8 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 8 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 4 - Clausura Tigre vs. Huracán TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 8 19:15 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 4 - Clausura Lanús vs. Talleres de Córdoba TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 8 14:00 hs. FÚTBOL EFL Championship -   Fecha 1 Birmingham vs. Ipswich ESPN 5 625 1625
viernes 8 10:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Ronda 1 ESPN 3 623 1623
viernes 8 18:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Ronda 1 ESPN 2 622 1622
viernes 8 20:00 hs. BOXEO Boxeo DSPORTS Boxing: Rosario DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 8 21:00 hs. BOXEO Boxeo Ricardo Salas vs. Jesus Mauricio Estrada ESPN 3 623 1623
viernes 8 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 119 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 8 13:00 hs. GOLF PGA Tour - FedEx St.   Jude Championship Ronda 2 ESPN 2 622 1622
viernes 8 11:00 hs. GOLF LIV Golf - Ronda 1 Chicago DSPORTS 617 1617
viernes 8 07:00 hs. CICLISMO Ciclismo - Tour de   Polonia Etapa 5 DSPORTS 2 612 1612
viernes 8 08:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Londres: Round 1 DSPORTS + 613 1613
viernes 8 11:00 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global   Champions Tour Londres: Round 2 DSPORTS + 613 1613
viernes 8 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 8 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 8 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 8 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 8 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 8 19:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 8 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 8 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
