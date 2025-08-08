Directv: Agenda deportiva para el viernes 8 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 8 de agosto
Para este viernes 8 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 8
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 4 - Clausura
|Tigre
|vs.
|Huracán
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 8
|✓
|19:15 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 4 - Clausura
|Lanús
|vs.
|Talleres de Córdoba
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 8
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 1
|Birmingham
|vs.
|Ipswich
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 8
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 8
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 8
|✓
|20:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|DSPORTS Boxing: Rosario
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 8
|✓
|21:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Ricardo Salas
|vs.
|Jesus Mauricio Estrada
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 8
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 119
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 8
|✓
|13:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - FedEx St. Jude Championship
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 8
|✓
|11:00 hs.
|GOLF
|LIV Golf - Ronda 1
|Chicago
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 8
|✓
|07:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Tour de Polonia
|Etapa 5
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 8
|✓
|08:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Londres: Round 1
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 8
|✓
|11:00 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour
|Londres: Round 2
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 8
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 8
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 8
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 8
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 8
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 8
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 8
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 8
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610