Los zapatos más vendidos del 2025: ranking global y tendencias en Ecuador
Sneakers sostenibles y plataformas pastel lideran el ranking global y las tendencias en Ecuador
El 2025 consolida al calzado como protagonista de la moda global. Sneakers sostenibles, plataformas ligeras y colores pastel marcan el pulso de las ventas internacionales y locales. Mientras las grandes marcas apuestan por innovación y conciencia ambiental, Ecuador refleja la influencia brasileña y la búsqueda de comodidad accesible.
Ranking Global de Calzado 2025
Los tenis ecológicos se consolidan como el producto estrella del año. Las grandes marcas han invertido en materiales reciclados, veganos y biodegradables, como plásticos recuperados del océano y fibras naturales tratadas para resistir el uso diario.
Además, el consumidor joven exige transparencia: etiquetas con huella de carbono y trazabilidad de la cadena de producción son ahora parte del atractivo.
Marcas líderes
Nike, Adidas y Puma mantienen su dominio global, pero con estrategias diferenciadas:
- Nike apuesta por colecciones limitadas con fuerte narrativa cultural y colaboraciones con artistas.
- Adidas refuerza su línea Originals y lanza sneakers con impresión 3D para personalización masiva.
- Puma se posiciona en el segmento lifestyle, fusionando moda urbana con alto rendimiento deportivo.
Estilos en auge
La moda revive clásicos con un giro contemporáneo:
- Mocasines minimalistas: reinterpretados en piel vegana y colores neutros, se convierten en el calzado versátil para oficina y ocio.
- Botas cowboy: regresan con fuerza en pasarelas internacionales, adaptadas a un público urbano con tacones más bajos y detalles metálicos discretos.
Este fenómeno responde a la tendencia “retro con propósito”, donde los consumidores buscan nostalgia pero con funcionalidad moderna.
Tendencias en Ecuador 2025
En 2025, el mercado del calzado en Ecuador refleja la influencia internacional y la llegada de marcas brasileñas accesibles. Los consumidores buscan comodidad y estilo, con preferencia por colores pastel, plataformas ligeras y sneakers robustos como símbolo juvenil. Al mismo tiempo, marcas locales exploran materiales reciclados, abriendo espacio a propuestas sostenibles y diferenciadas.
- Sneakers chunky: robustos y con suelas voluminosas.
- Plataformas ligeras: sandalias y deportivas con EVA ultraligero.
- Colores pastel: lavanda, verde menta y rosa blush.
- Influencia brasileña: Moleca, Beira Rio y Pegada lideran la oferta.
- Sostenibilidad: marcas locales exploran materiales reciclados.
