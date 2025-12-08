Los zapatos más vendidos del 2025: ranking global y tendencias en Ecuador

Sneakers sostenibles y plataformas pastel lideran el ranking global y las tendencias en Ecuador

Referencial.Sneakers pastel y plataformas ligeras marcan el paso de la moda urbana en Ecuador este 2025.

El 2025 consolida al calzado como protagonista de la moda global. Sneakers sostenibles, plataformas ligeras y colores pastel marcan el pulso de las ventas internacionales y locales. Mientras las grandes marcas apuestan por innovación y conciencia ambiental, Ecuador refleja la influencia brasileña y la búsqueda de comodidad accesible.

Ranking Global de Calzado 2025

Los tenis ecológicos se consolidan como el producto estrella del año. Las grandes marcas han invertido en materiales reciclados, veganos y biodegradables, como plásticos recuperados del océano y fibras naturales tratadas para resistir el uso diario.

Además, el consumidor joven exige transparencia: etiquetas con huella de carbono y trazabilidad de la cadena de producción son ahora parte del atractivo.

Marcas líderes

Nike, Adidas y Puma mantienen su dominio global, pero con estrategias diferenciadas:

Nike apuesta por colecciones limitadas con fuerte narrativa cultural y colaboraciones con artistas.

Adidas refuerza su línea Originals y lanza sneakers con impresión 3D para personalización masiva.

Puma se posiciona en el segmento lifestyle, fusionando moda urbana con alto rendimiento deportivo.

Estilos en auge

La moda revive clásicos con un giro contemporáneo:

Mocasines minimalistas: reinterpretados en piel vegana y colores neutros, se convierten en el calzado versátil para oficina y ocio.

Botas cowboy: regresan con fuerza en pasarelas internacionales, adaptadas a un público urbano con tacones más bajos y detalles metálicos discretos.

Este fenómeno responde a la tendencia “retro con propósito”, donde los consumidores buscan nostalgia pero con funcionalidad moderna.

Tendencias en Ecuador 2025

En 2025, el mercado del calzado en Ecuador refleja la influencia internacional y la llegada de marcas brasileñas accesibles. Los consumidores buscan comodidad y estilo, con preferencia por colores pastel, plataformas ligeras y sneakers robustos como símbolo juvenil. Al mismo tiempo, marcas locales exploran materiales reciclados, abriendo espacio a propuestas sostenibles y diferenciadas.

Sneakers chunky: robustos y con suelas voluminosas.

Plataformas ligeras: sandalias y deportivas con EVA ultraligero.

Colores pastel: lavanda, verde menta y rosa blush.

Influencia brasileña: Moleca, Beira Rio y Pegada lideran la oferta.

Sostenibilidad: marcas locales exploran materiales reciclados.

