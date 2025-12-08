Expreso
  Buenavida

Zapatos tendencia en 2025
Referencial.Sneakers pastel y plataformas ligeras marcan el paso de la moda urbana en Ecuador este 2025.Foto: Canva

Los zapatos más vendidos del 2025: ranking global y tendencias en Ecuador

Sneakers sostenibles y plataformas pastel lideran el ranking global y las tendencias en Ecuador

El 2025 consolida al calzado como protagonista de la moda global. Sneakers sostenibles, plataformas ligeras y colores pastel marcan el pulso de las ventas internacionales y locales. Mientras las grandes marcas apuestan por innovación y conciencia ambiental, Ecuador refleja la influencia brasileña y la búsqueda de comodidad accesible.

Ranking Global de Calzado 2025

Los tenis ecológicos se consolidan como el producto estrella del año. Las grandes marcas han invertido en materiales reciclados, veganos y biodegradables, como plásticos recuperados del océano y fibras naturales tratadas para resistir el uso diario. 

Además, el consumidor joven exige transparencia: etiquetas con huella de carbono y trazabilidad de la cadena de producción son ahora parte del atractivo.

Marcas líderes

Nike, Adidas y Puma mantienen su dominio global, pero con estrategias diferenciadas:

  • Nike apuesta por colecciones limitadas con fuerte narrativa cultural y colaboraciones con artistas.
  • Adidas refuerza su línea Originals y lanza sneakers con impresión 3D para personalización masiva.
  • Puma se posiciona en el segmento lifestyle, fusionando moda urbana con alto rendimiento deportivo. 

Estilos en auge

La moda revive clásicos con un giro contemporáneo:

  • Mocasines minimalistas: reinterpretados en piel vegana y colores neutros, se convierten en el calzado versátil para oficina y ocio.
  • Botas cowboy: regresan con fuerza en pasarelas internacionales, adaptadas a un público urbano con tacones más bajos y detalles metálicos discretos.

Este fenómeno responde a la tendencia “retro con propósito”, donde los consumidores buscan nostalgia pero con funcionalidad moderna.

Tendencias en Ecuador 2025

En 2025, el mercado del calzado en Ecuador refleja la influencia internacional y la llegada de marcas brasileñas accesibles. Los consumidores buscan comodidad y estilo, con preferencia por colores pastel, plataformas ligeras y sneakers robustos como símbolo juvenil. Al mismo tiempo, marcas locales exploran materiales reciclados, abriendo espacio a propuestas sostenibles y diferenciadas.

  • Sneakers chunky: robustos y con suelas voluminosas.
  • Plataformas ligeras: sandalias y deportivas con EVA ultraligero.
  • Colores pastel: lavanda, verde menta y rosa blush.
  • Influencia brasileña: Moleca, Beira Rio y Pegada lideran la oferta.
  • Sostenibilidad: marcas locales exploran materiales reciclados.

