Adidas reinventa las Samba con un toque de mocasín que marcarán esta temporada

Las nuevas Adidas Samba Lux fusionan el estilo deportivo con la elegancia de un mocasín clásico.

El nuevo modelo de las Adidas Samba vuelve a sorprender. Esta vez, la marca alemana apuesta por un híbrido que combina la esencia deportiva de sus zapatillas más reconocidas con la sofisticación atemporal de un mocasín clásico. El resultado: las Samba Lux, un modelo que ya genera expectativa antes de su lanzamiento oficial.

(Te invitamos a leer: Zapatillas marrones 2025: la moda street style que combina con todo)

Las Samba Lux mantienen la base deportiva que las hizo famosas, pero incorporan detalles propios de la zapatería tradicional. La maxi lengüeta con flecos perforados inspirada en los mocasines más clásicos y el elegante tono burdeos aportan un aire refinado que las diferencia de cualquier otro modelo en el mercado.

Diseño con estilo a la moda de autor

El guiño a las colaboraciones de alto perfil, como las de Wales Bonner, es evidente en la construcción y acabado de este modelo. La elección del color burdeos busca romper con el dominio del marrón en calzado formal, manteniendo la misma vibra sofisticada pero con un toque más audaz.

Por el momento Adidas no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, se espera que las Samba Lux lleguen al mercado entre octubre y diciembre. La marca mantiene el misterio, pero las imágenes filtradas y la conversación en redes sociales ya las posicionan como uno de los lanzamientos más comentados del año.

Las adidas Samba Lux son el mejor ejemplo de la nueva moda de las zapatillas mocasín: un híbrido entre sneaker y zapato formal que marcas como Nike o New Balance también han explorando.https://t.co/Bz0RosEk1c — GQ España (@GQSpain) August 25, 2025

¿Qué hace únicas a las Samba Lux?

A diferencia de las ediciones clásicas, pensadas para el uso deportivo o el streetwear más casual, las Samba Lux apuestan por un acabado premium: materiales de mayor calidad, detalles inspirados en calzado formal como la lengüeta con flecos y una paleta de color más sofisticada. Este giro las coloca en un terreno híbrido entre sneaker y zapato de vestir, ampliando su versatilidad y atrayendo a un público que busca comodidad sin renunciar a un look pulido.

¿Cuál es la diferencia entre las tallas de zapatos en Ecuador y Estados Unidos? Leer más

Las Adidas Samba Lux muestran una evolución estética: la moda deportiva puede combinar la elegancia clásica sin perder su esencia. Esto las posicionan como una pieza capaz de unir la versatilidad con un statement de estilo.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ