Zapatillas marrones 2025: la moda street style que combina con todo

Las zapatillas marrones, en versiones retro, minimalistas o chunky, serán el calzado estrella del otoño 2025.

El marrón, en todas sus gamas, se ha convertido en el nuevo color fetiche del calzado urbano. Desde tonos café intenso hasta beiges cálidos, las zapatillas marrones prometen dominar las calles en lo que queda de 2025. Diseñadores, marcas deportivas y firmas de lujo han coincidido en una misma apuesta: un calzado versátil, atemporal y fácil de combinar, que se adapta tanto a looks casuales como a propuestas más sofisticadas.

El auge de las zapatillas marrones responde a una tendencia más amplia: la búsqueda de tonos neutros que transmitan calidez y naturalidad. Este color, asociado a la tierra y la estabilidad, encaja con la estética quiet luxury y con el regreso de materiales nobles como el cuero, la gamuza y el ante.

Modelos clave para este otoño



Retro running: Inspiradas en los años 70 y 80, con suelas de goma y combinaciones de marrón con blanco o beige.

Minimalistas de piel: Siluetas limpias, sin logos excesivos, perfectas para un look elegante y funcional.

Chunky sneakers: Versiones voluminosas en marrón chocolate o camel, ideales para quienes buscan protagonismo.

Híbridas outdoor: Mezcla de estética urbana con detalles técnicos, pensadas para la transición entre ciudad y naturaleza.

Las zapatillas marrones funcionan como un comodín en el armario. Se integran con jeans claros, pantalones de sastre, faldas midi o incluso trajes monocromáticos. En lo que queda del año destacarán combinadas con prendas en tonos crema, verde oliva, gris topo y naranja quemado, creando paletas armónicas y sofisticadas.

El papel de las marcas y la cultura urbana

Firmas como New Balance, Nike, Adidas y Veja han lanzado ediciones limitadas en marrón, mientras que casas de lujo como Loewe y Hermès han reinterpretado el tono en versiones premium. En redes sociales, creadores de contenido de moda y lifestyle han impulsado el hashtag #BrownSneakers, mostrando desde outfits de oficina hasta looks de fin de semana.

La tendencia ya conquistó el street style y los feeds de moda. Prescriptoras como Kendall Jenner y Hailey Bieber han apostado por versiones minimalistas en tonos café y moka, combinadas con blazers oversize y pantalones sastreros para un look sport-chic.

En TikTok, creadoras de moda urbana muestran cómo las zapatillas marrones elevan conjuntos monocromáticos en beige o gris, mientras que en Instagram abundan los reels con transiciones que pasan de un outfit casual con jeans rotos a un vestido satinado con las mismas sneakers.

Los hashtags #BrownSneakers, #FallStyle2025 y #MochaMood ya acumulan miles de publicaciones, consolidando al marrón como el nuevo neutro imprescindible para este otoño.

Las zapatillas marrones se perfilan como una inversión inteligente para el armario. Su versatilidad, capacidad de adaptarse a distintos estilos y conexión con la estética natural las convierten en el calzado imprescindible de este otoño.

