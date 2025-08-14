Butter yellow: cómo usar el color tendencia del 2025

En el 2025, la moda se tiñe de un matiz suave y luminoso: el butter yellow (amarillo mantequilla). Este tono, que recuerda la calidez del sol de la mañana y la delicadeza de una flor recién abierta, se ha convertido en el protagonista de pasarelas y looks street style. La asesora de imagen y experta en colorimetría Jully Zambrano lo describe como un color que transmite sensaciones de alegría, optimismo y calidez. “Un tono suave que evoca luz, felicidad y ligereza, además de simbolizar renovación. Su sutilidad lo hace increíblemente versátil, capaz de combinarse con una amplia gama de colores y de aportar luminosidad sin resultar abrumador”. Además, su versatilidad permite que las amantes del estilo lo integren en sus vestuarios de día o de noche.

Kimberly Cedeño optó por un look romántico y floral

En un look dulce y romántico, la influencer Kimberly Cedeño luce un vestido largo con estampado floral en tonalidades suaves de amarillo y verde, ideal para un baby shower. La caída fluida de la prenda y los detalles delicados acompañan la ambientación llena de flores y colores pastel, resaltando su estilo femenino y tierno.

Isa García disfruta usar combinaciones campestres

Con un aire relajado y campestre, la creadora de contenido Isa García, apuesta por un suéter de punto en butter yellow, combinado con shorts a rayas en tonos claros y botas de lluvia beige. El toque bohemio lo da la bandana de encaje en el cabello, creando un conjunto perfecto para un paseo entre naturaleza y momentos de desconexión.

Alejandra Jaramillo luce un look coqueto en el verano

Radiante y veraniega, la presentadora de televisión Alejandra Jaramillo opta por un conjunto de dos piezas en butter yellow, con top de tirantes finos adornado con una flor lateral y falda ajustada con abertura. Complementa con sandalias claras, bolso pequeño y una flor en el cabello, logrando un look fresco, coqueto y perfecto para un evento junto al mar.

¿A quién le favorece?

Zambrano explica que “luce espectacular especialmente en personas con tonos de piel cálidos (con matices dorados o amarillentos), ya que ilumina aún más el color”. En el caso de pieles frías (con matices rosados, azulados o rojizos), también puede integrarse de forma favorecedora. En estos casos, la experta recomienda jugar con combinaciones y matices que equilibren el contraste (como con el azul marino, marrón y gris), logrando así un look armónico sin perder la frescura característica de este color.

Cómo combinarlo

Es tan versátil que puede adaptarse a distintos estilos y ocasiones. La experta recomienda combinarlo con tonos neutros como blanco, beige, azul marino o negro para lograr un look fresco. Para el día, también puede lucir fresco y delicado junto a pasteles como rosa pálido, celeste, menta o lavanda, creando conjuntos femeninos y llenos de luz. En cuanto a estampados, funciona muy bien con rayas finas, flores pequeñas o patrones geométricos sutiles, que añaden interés visual sin restar protagonismo al color.

