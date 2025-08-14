Butter yellow: cómo usar el color tendencia del 2025
No es un tono intenso ni fosforescente, el amarillo mantequilla aporta frescura de forma sutil y elegante.
En el 2025, la moda se tiñe de un matiz suave y luminoso: el butter yellow (amarillo mantequilla). Este tono, que recuerda la calidez del sol de la mañana y la delicadeza de una flor recién abierta, se ha convertido en el protagonista de pasarelas y looks street style. La asesora de imagen y experta en colorimetría Jully Zambrano lo describe como un color que transmite sensaciones de alegría, optimismo y calidez. “Un tono suave que evoca luz, felicidad y ligereza, además de simbolizar renovación. Su sutilidad lo hace increíblemente versátil, capaz de combinarse con una amplia gama de colores y de aportar luminosidad sin resultar abrumador”. Además, su versatilidad permite que las amantes del estilo lo integren en sus vestuarios de día o de noche.
Kimberly Cedeño optó por un look romántico y floral
En un look dulce y romántico, la influencer Kimberly Cedeño luce un vestido largo con estampado floral en tonalidades suaves de amarillo y verde, ideal para un baby shower. La caída fluida de la prenda y los detalles delicados acompañan la ambientación llena de flores y colores pastel, resaltando su estilo femenino y tierno.
Isa García disfruta usar combinaciones campestres
Con un aire relajado y campestre, la creadora de contenido Isa García, apuesta por un suéter de punto en butter yellow, combinado con shorts a rayas en tonos claros y botas de lluvia beige. El toque bohemio lo da la bandana de encaje en el cabello, creando un conjunto perfecto para un paseo entre naturaleza y momentos de desconexión.
Alejandra Jaramillo luce un look coqueto en el verano
Radiante y veraniega, la presentadora de televisión Alejandra Jaramillo opta por un conjunto de dos piezas en butter yellow, con top de tirantes finos adornado con una flor lateral y falda ajustada con abertura. Complementa con sandalias claras, bolso pequeño y una flor en el cabello, logrando un look fresco, coqueto y perfecto para un evento junto al mar.
¿A quién le favorece?
Zambrano explica que “luce espectacular especialmente en personas con tonos de piel cálidos (con matices dorados o amarillentos), ya que ilumina aún más el color”. En el caso de pieles frías (con matices rosados, azulados o rojizos), también puede integrarse de forma favorecedora. En estos casos, la experta recomienda jugar con combinaciones y matices que equilibren el contraste (como con el azul marino, marrón y gris), logrando así un look armónico sin perder la frescura característica de este color.
Cómo combinarlo
Es tan versátil que puede adaptarse a distintos estilos y ocasiones. La experta recomienda combinarlo con tonos neutros como blanco, beige, azul marino o negro para lograr un look fresco. Para el día, también puede lucir fresco y delicado junto a pasteles como rosa pálido, celeste, menta o lavanda, creando conjuntos femeninos y llenos de luz. En cuanto a estampados, funciona muy bien con rayas finas, flores pequeñas o patrones geométricos sutiles, que añaden interés visual sin restar protagonismo al color.