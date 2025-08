Paula Lituma: creadora de contenido que vive la moda sin etiquetas

Desde su cuarto, Paula Lituma (25) enciende la cámara, acomoda sus luces y, con creatividad y carisma, le da vida a un universo en el que la moda se siente como una charla entre amigas. Lo que comenzó en plena pandemia con videos de comedia, hoy se ha transformado en un espacio digital donde comparte su pasión por el estilo y la autenticidad. Con más de 600 mil seguidores, la influencer amante de la moda no solo entretiene: también empodera.

Y a través de su propia experiencia, también ha contribuido a visibilizar la endometriosis, una enfermedad que enfrenta desde hace años y que, gracias a sus redes sociales, ha dejado de ser un tabú para muchas mujeres que ahora se sienten escuchadas.

Paula Lituma disfruta crear contenido de moda y lifestyle. VANESSA TAPIA

De la comedia a la moda

Aunque su imagen refleja un estilo ecléctico y fashionista, los inicios de Paula en internet fueron mucho más espontáneos. “Empecé en la pandemia, cuando no había nada más que hacer”, cuenta entre risas. Desde su casa, grababa hasta diez TikToks al día, sin miedo ni filtro, con la libertad de quien simplemente se estaba divirtiendo. “Podía estar con lagañas, en pijama toda sucia o babeada… y así mismo empezaba a grabar”, recuerda.

Con el tiempo, comenzó a asistir a eventos como creadora de contenido, y la gente no tardó en halagar su estilo con comentarios como: “¡Te ves increíble! Nada que ver con tus videos”. El punto de quiebre llegó en 2022, cuando fue candidata a Reina de Guayaquil y, desde entonces, la moda dejó de ser un pasatiempo más y empezó a ocupar un lugar protagónico en su contenido.

Entre rechazo y aprobación

Sin duda, la transición de contenido no fue sencilla. “Pasé de hacer cualquier cosa para hacer reír, a mostrarme más linda, más arreglada… Sí noté que fue un golpe para quienes me seguían solo por la comedia”, cuenta.

Incluso, publicó un TikTok explicando que ya no se sentía identificada con ese tipo de humor y, durante un tiempo, notó que algunos dejaron de seguirla. Pese a esto, siguió creando desde esta nueva faceta. En el presente, su comunidad (mayoritariamente femenina) ya está familiarizada con esta nueva propuesta y la apoya en cada publicación. “Nunca he sido ese tipo de chica sexy que apunta al público masculino. Lo mío siempre ha sido conectar con mujeres”, explica.

Las carteras, como esta en forma de piña, son sus accesorios favoritos, pues dan un toque divertido a sus looks. VANESSA TAPIA

Los riesgos tras las cámaras

Ser influencer implica exponerse, y esa visibilidad ha atraído tanto admiración como intenciones negativas. En más de una ocasión, Paula ha recibido propuestas para sesiones de fotos provocadoras que, con el tiempo, entendió que no eran del todo inocentes.

“Me emocionaba que alguien se fijara en mí para algo creativo. Pero muchas veces no veía las señales”, confiesa. Ahora, se ha vuelto más cuidadosa y ya no acepta colaboraciones sin conocer bien con quién trata.

Por eso aconseja a otras mujeres a no ceder a la presión de hacer contenido que no las representa, y a recordar que la seguridad está por encima de cualquier oportunidad. “Tenemos que estar más atentas, escucharnos entre nosotras y no quedarnos calladas si algo nos incomoda. Las víctimas no deben sentir vergüenza”.

Paula es actriz y uno de sus proyectos a futuro es viajar a España a hacer una maestría. VANESSA TAPIA

Así filtra las críticas…

En un mundo digital en el que opinar sobre el cuerpo ajeno se ha vuelto casi costumbre, Paula ha aprendido a blindarse. Hace algunos años, recibió un comentario que la marcó al revivir una etapa difícil de su adolescencia: “Me dijeron ‘estás pasadita de peso’ y no me afectó por vanidad, sino porque a los 13 años atravesé desórdenes alimenticios, y durante mucho tiempo creí que estar extremadamente delgada era lo más importante. Ahora mi prioridad es estar nutrida, sentirme bien y cuidar mi cuerpo, sobre todo por la endometriosis”, explica.

Hoy, con madurez emocional, sabe cómo manejar lo que antes le dolía. “Si algún mensaje me incomoda, lo borro. Es mi página, tengo todo el derecho. No es debilidad, es cuidar mi espacio”, afirma con firmeza.

Y aunque aclara que en esta etapa su comunidad ha cambiado para bien y recibe más apoyo que críticas, reconoce que en sus inicios cada palabra la afectaba. “Lloraba, me frustraba… sufría por personas que ni siquiera me conocían. Ahora si alguien habla mal de mí, ya no me importa. Prefiero estar en paz conmigo misma que pelear con alguien en internet. No puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí lo que hago conmigo”.

Visibilizar lo invisible

Paula es voluntaria en la Asociación Ecuatoriana contra la Endometriosis (AELCE). VANESSA TAPIA

Aunque su contenido actual gira en torno a la moda, Paula también ha convertido sus redes sociales en un canal para hablar de la endometriosis, esa condición por la cual las células similares al revestimiento del útero (endometrio) crecen fuera del útero. Desde que le diagnosticaron la enfermedad en el 2021, ha usado su experiencia para acompañar a otras mujeres que atraviesan lo mismo. ¿Por qué? Porque al inicio, no sabía qué era ni cómo se vivir con este diagnóstico.

Se sintió sola, incomprendida, y enfrentó una etapa muy dolorosa: pasó por dos cirugías en pocos meses y vivió episodios de ansiedad y ataques de pánico. “Fue horrible. Lloraba en redes sociales, no quería que eso le pasara a otras mujeres que no sabían de qué se trataba”.

Pero ahora su experiencia se ha transformado en un puente para conectar con quienes atraviesan el mismo proceso. “Cuando alguien me cuenta lo que está viviendo, le comparto lo que pasé. Y ese intercambio hace que las dos nos sintamos menos solas”, dice con emoción.

Paula forma parte de la Asociación Ecuatoriana contra la Endometriosis (AELCE), asiste a seminarios y sigue aprendiendo para informar mejor a su comunidad, sin que ello reemplace la información que debe proporcionarle el médico tratante.

Presente y futuro con libertad

El inicio del 2025, fue un punto de quiebre para Paula. Después de exigirse demasiado, entendió que su contenido necesitaba volver a lo esencial. “Me estresaba por hacer varios videos perfectos al mes, pero ya no lo disfrutaba”, cuenta. Ahora prefiere grabar desde casa, sin presiones, y crear desde lo que siente.

“Si pierdo la pasión, nada tiene sentido”. Entre sus planes a futuro está mudarse a Madrid para cursar una maestría. Paula ahora se siente libre de crear a su ritmo, sin etiquetas ni presiones.

Respuestas rápidas con Paula

Su estilo es… ecléctico.

La moda es… expresión.

No le gusta la tendencia… minimalista.

Su accesorio infaltable es… la cartera.

Su perfume favorito es… Million Gold de Paco Rabanne.

Créditos. Producción y fotos: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Melissa Franco (@melifrancomakeup). Peinado: Judith Loza Garay (@judith_studio). Vestuario: Veralover (@veraloverec). Accesorios: Rockfeld (@rockfeld).