Concejal Grunauer "Quito vive una nueva pandemia por siniestros viales"

Quito atraviesa una crisis silenciosa, pero mortal. Así lo advirtió la concejal Estefanía Grunauer, durante la sesión del Concejo Metropolitano, lanzó un llamado de alerta sobre el alarmante aumento de accidentes de tránsito en la capital. “Estamos viviendo una nueva pandemia, y son los siniestros viales”, sentenció.

Cifras alarmantes por accidentes de tránsito

La preocupación no es menor: en lo que va del 2025, ya se registran 172 muertes relacionadas con accidentes de tránsito en Quito. A esto se suman más de 2.000 siniestros, la mayoría provocados por exceso de velocidad, según cifras expuestas por la edil.

Grunauer fue enfática al señalar que esta realidad se agrava por la inacción de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que actualmente no ejecuta controles de velocidad debido a la falta de homologación de los dispositivos destinados a esa tarea. “No es que la AMT no quiera actuar, es que no puede. Y esa omisión cuesta vidas”, lamentó.

Ante este panorama, la concejala entregó una solicitud formal al alcalde Pabel Muñoz para que el tema sea incluido en el orden del día del Concejo Metropolitano. Su objetivo: que se priorice el debate y se planteen acciones urgentes para detener esta emergencia vial. “No podemos normalizar esta tragedia. Necesitamos soluciones claras, inmediatas y sostenibles para frenar esta pandemia que se está llevando vidas todos los días”, afirmó.

Entre las medidas que podrían contribuir a un cambio, la edil destacó la propuesta de implementar el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), también conocido como la tercera placa, cuyo proyecto fue presentado este mismo martes ante el Concejo.

Emergencia vial se debe tratar en Concejo

La iniciativa plantea la colocación del DEIV al momento de la matriculación vehicular, con un identificador único que permita registrar y monitorear a todos los vehículos que circulen en Quito. El sistema se activará una vez aprobada la ordenanza y estará bajo la administración de la Secretaría de Movilidad, que definirá el modelo de gestión y sus usos operativos.

Grunauer subrayó que esta herramienta tecnológica podría marcar un antes y un después en la movilidad capitalina, siempre que vaya acompañada de una política pública decidida y eficiente. Uno de los beneficios directos, señaló, sería recuperar el cobro de multas por infracciones de tránsito, muchas de las cuales actualmente quedan impunes.

“De acuerdo con la Contraloría, solo entre 2016 y 2019 Quito perdió más de 14 millones dólares por la falta de cobro de estas sanciones. Con el DEIV, podríamos evitar que ese dinero se siga perdiendo y, más importante aún, podríamos prevenir nuevas tragedias”, concluyó la concejala.

