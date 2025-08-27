Se investigan las causas del incendio en una lubricadora en el sur de Guayaquil

El hecho se reportó la madrugada de este miércoles 27 de agosto; no hubo víctimas

Un incendio se registró en una lubricadora ubicada en el sur de Guayaquil, la madrugada de este miércoles 27 de agosto.

Un incendio se produjo en una lubricadora ubicada en el sur de Guayaquil, en las calles Guaranda y Bolivia. El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles 27 de agosto y no dejó víctimas mortales, pero se investiga lo ocurrido.

(Te puede interesar: Conducir un bus en Guayaquil: entre la inseguridad, extorsiones y miedo constante)

Preliminarmente, se conoce que el fuego inició en la parte frontal del local. Una motocicleta que estaba en el lugar se incendió casi totalmente. Solo quedaron fierros retorcidos.

Adicionalmente, la fachada del establecimiento quedó con manchas generadas por las llamas. Uno de los vehículos que estaba en el interior, también quedó levemente afectado.

Alerta en el complejo judicial Albán Borja: evacúan por amenaza de bomba Leer más

Incendio en lubricadora en Guayaquil: daños materiales

El ECU 911 informó que la novedad fue reportada a las 04:41. A través de una cámara de videovigilancia se observó una columna de humo desde el lugar.

Inmediatamente, se coordinó la asistencia de uniformados del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes lograron sofocar el fuego. También arribaron agentes de la Policía Nacional.

Uno de los aspectos que se busca establecer es si el fuego se originó de manera fortuita o si posiblemente se relaciona a un atentado, considerando que las llamas iniciaron en el ingreso del local.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!