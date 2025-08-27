Expreso
Amenaza de bomba
Agentes especializados inspeccionan el complejo judicial Albán Borja tras una amenaza de bomba que obligó a evacuar el edificio y suspender las actividades judiciales en Guayaquil.CORTESÍA

Alerta en el complejo judicial Albán Borja: evacúan por amenaza de bomba

La mañana del martes 26 de agosto, una amenaza de bomba obligó a evacuar el complejo judicial Albán Borja en Guayaquil

La mañana de este miércoles 27 de agosto, una amenaza de bomba movilizó a las autoridades en el complejo judicial ubicado en el kilómetro 2 de la vía a Daule, sector Albán Borja, en Guayaquil.

Según información de fuentes de la Policía Nacional, para este día estaban programadas tres audiencias de juzgamiento: una por extorsión, otra por secuestro y una más por secuestro extorsivo.

"A las 07:50, el coordinador de audiencias recibió un mensaje de audio con amenazas, en el que se advertía: 'Por no haber hecho lo que se te indicó, vamos a volar a todos en la judicial Albán Borja. A pesar de los cambios realizados, no lograste remediar nada'”, explicó una fuente policial.

Un mensaje anónimo que encendió las alarmas

Ante la alerta, el edificio fue evacuado de inmediato, y funcionarios y ciudadanos presentes fueron retirados del lugar. Un contingente de aproximadamente 20 policías recorrió las instalaciones para verificar la existencia de algún artefacto explosivo, sin encontrar indicios de peligro.

Albán Borja
Personal del GIR inspecciona el Albán Borja tras el hallazgo de un paquete sospechoso, mientras funcionarios judiciales y usuarios fueron evacuados como medida preventiva.CORTESÍA

La unidad judicial, que normalmente abre sus puertas a las 08:00, reanudó sus actividades recién a las 09:45, tras descartarse la presencia de explosivos.

De acuerdo con la investigación, el mensaje amenazante fue enviado desde el número telefónico 0990413287, y las unidades de inteligencia continúan rastreando su procedencia y a los responsables de la intimidación.

