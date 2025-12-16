Mar Secuestrado | Santa Elena: las invitaciones para ser ‘couriers de la coca’

En Santa Rosa, uno de los puertos pesqueros más grandes de Santa Elena, madres, esposas e hijos de pescadores saben que aunque el mar parezca en calma, hay suficientes motivos para preocuparse por la vida de los suyos cuando salen de faena.

Desde hace unos cinco años, la violencia en tierra firme y altamar ha escalado sin que exista un freno. La comunidad evita hablar del tema de forma abierta, pero un equipo de EXPRESO contactó a dirigentes por vía telefónica, la forma más segura para no exponerlos, recorrió el pueblo pesquero y revisó bases de datos para entender los alcances de esa cruda realidad.

(Le puede interesar: Mar Secuestrado | Ecuador: la pesca artesanal herida en la ruta global de la cocaína)

Esta publicación es parte de la serie ‘Mar secuestrado’, que se desprende de la investigación ‘Piratas de Ecuador y Perú: el brazo logístico del narcotráfico detrás de las extorsiones a pescadores artesanales’, publicada por Mongabay Latam.

Una operación que se ejecuta al caer la noche

Mar Secuestrado | Ecuador: la pesca artesanal herida en la ruta global de la cocaína Leer más

Son las 20:00. Al llegar la noche se respira una aparente calma en las calles del puerto pesquero que está en el cantón Salinas. Se extinguieron los gritos de los cargadores de gavetas de mariscos, de quienes retiran las entrañas de pescados, de los motores fuera de borda de las embarcaciones que llegan cargadas de pesca, de los parlantes que desprenden melodías de corridos mexicanos.

No obstante, no todo se apaga. Hay cierta actividad: son pescadores reclutados por la mafia, que inician otro tipo de faena. En sectores cercanos a ese puerto o zonas de playas desoladas, la oscuridad es aprovechada por organizaciones narcodelictivas para poner en marcha las ‘vueltas’, en Santa Rosa, Anconcito, Chanduy y otros puertos de Santa Elena.

“Cuando se habla de vuelta es transportar droga. Son entre $40 mil y $50 mil (que organizaciones pagan a pescador)”, comenta Juan a EXPRESO, nombre ficticio de una fuente que conoce de cerca la actividad pesquera de Santa Rosa y lo que sucede en el pueblo. Así también, agentes policiales consultados dan cuenta de que los pagos pueden alcanzar los $100 mil.

El hombre, quien insiste en mantener el anonimato, cuenta que en la comunidad se sabe qué pescador ha hecho más de una vuelta. Algunos se han expuesto porque han comprado carros nuevos o han levantado casas de varias plantas “de la noche a la mañana”, y eso les ha costado la vida.

“A un muchacho lo mataron hace poco. Lo que pasa es que cuando son jóvenes se creen poderosos, (empiezan) la gastadera de plata. Mucho se estaba exponiendo y a la mafia no le gusta eso porque eso expone a los peces gordos”, relata el santarroseño, quien sostiene que pese a existir violencia de ese tipo, los crímenes no logran resolverse porque en muchos casos las familias evitan presentar la denuncia o colaborar.

La violencia impensable hace décadas en Santa Elena

El 2023 fue el año más violento en Salinas: se registraron 56 eventos, entre homicidios, asesinatos y sicariatos. En 2020 y 2021 se cometieron 6 hechos de ese tipo en cada año, según los documentos.

La fuente también señala que hay otros pescadores que han logrado mantener un perfil bajo. Hay quienes llevan más de cinco vueltas, por invitación de amigos.

Ataque pirata en Puerto Engabao dejó pescador muerto: "pagamos extorsión y nos matan" Leer más

Las ofertas del crimen organizado son tentadoras, más aún por la incertidumbre que significa pescar en los últimos años, debido a la escasez de peces cerca de la costa o por la piratería.

Luis, otra fuente que proviene de una familia de pescadores de la parroquia, explica que los costos de cada viaje dependen de las millas por navegar y las artes de pesca que se usarán, entre $200 y $500.

“A veces no hay pesca y lo que traen es para pagar gastos”, detalla Luis, quien relata cómo hace dos meses unos piratas con fusiles asaltaron el bote de su hijo.

“Le robaron los dos motores. Quedó a la deriva como a 40 millas (más de 60 kilómetros). Estaba asustado. No venía la embarcación. Tuve que averiguar por dónde estaban pescando, alquilé una lancha y lo fui a ver. Tenían tres o cuatro días que no venían”, recuerda Luis.

Ese tipo de ataques suceden cuando el dueño de la embarcación no ha pagado la ‘vacuna’ a una de las bandas que operan en el perfil costero. Luis comenta que dos organizaciones narcodelictivas tienen presencia en Santa Rosa y sus aguas, y que hay pescadores que han sido ‘vacunados’ por ambos grupos.

El puerto de Santa Rosa es uno de los más activos de la provincia de Santa Elena. Diario EXPRESO

En Santa Rosa, los pescadores pagan $120 al mes por embarcación. Quienes los extorsionan les dan un carné que deben presentar a las patrullas piratas que merodean a sus víctimas. En el puerto también hay locales que están bajo el sistema de vacunas, como se conoce a ese tipo de extorsión, de acuerdo con testimonios recogidos por este Diario.

Rodrigo, otro pescador que camina por un sector de la playa, pide a la Armada que habilite el retén que dejó de operar hace unos meses en el cantón.

“Aquí los compañeros se organizan para rescatar (a víctimas de piratas o desaparecidos)”, dice el hombre, de unos 45 años, quien pide la reserva de su identidad. Ese es el protocolo de rescate de los pescadores cuando uno de los suyos no retorna a puerto, porque, dicen, la Armada no los ayuda.

Hasta el año pasado funcionó el retén de la Armada, en Santa Rosa. Diario EXPRESO

Pablo Calderón, capitán de puerto de Salinas, indica que el retén de Santa Rosa presenta daños, que se repararán el año entrante. Sobre la presencia de bandas que extorsionan a pescadores, el oficial de la Armada asegura que “se está trabajando con el bloque de seguridad para hacer controles en tierra, porque el delito siempre empieza en tierra”, sin dar más detalles.

“Es muy complicado (identificar a las cabezas de las extorsiones), porque ellos (pescadores) hacen depósitos a una cuenta”, dice el uniformado. Él afirma que en casos de emergencias en el mar, tras recibir la alerta se activa un plan de búsqueda y rescate, a través del Comando de Guardacostas.

'Vacunas' y quejas por una supuesta limitación del cupo de combustible

Embarcaciones de pesca artesanal en la playa de Anconcito, Santa Elena. Diario EXPRESO

En Anconcito se vive una realidad similar: se repite el monto de la ‘vacuna’ y las peripecias que deben sortear los pescadores.

En medio del proceso para preparar el zarpe, William, un pescador de 30 años, se queja por una supuesta limitación del cupo de combustible, lo que estaría afectando los planes de pesca. Desconoce si el motivo está ligado a alguna medida para combatir el contrabando de ese insumo.

“Ellos no tienen conocimiento del trabajo. Ellos dicen que con ocho pomas de gasolina uno puede trabajar una semana, cuando con eso usted trabaja un día, un día y medio”.

EXPRESO buscó una versión de Petroecuador, sin que exista una contestación hasta el cierre de esta publicación.

Entrega 3, mañana miércoles 17 de diciembre Manabí. Pescadores tragados por el mar y la impunidad: una sentencia casi segura.



¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!