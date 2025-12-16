Ecuador: 'Veranillo' enciende alertas en el sistema de generación eléctrica

En diciembre subió la generación de energía térmica y bajó la hidroeléctrica. La cota de Mazar disminuyó 4 metros en 10 días

La cota de Mazar empezó a bajar, después de mantenerse entre marzo y noviembre de 2025 cerca o sobre su punto máximo (2.153 msnm).

El aumento de la temperatura y la escasez de lluvias de los últimos días obligó al Gobierno a cuidar la reserva de agua, que se emplea para generar energía en las centrales hidroeléctricas, y aumentar la producción con plantas térmicas, que utilizan combustibles.

Durante los primeros días de diciembre de 2025 se advierte que la producción de energía térmica subió. Su aporte, que hasta el 14 de diciembre de 2025, representaba el 13,9 % del total, se incrementó al 33,9 % hasta las 14:00 de este 15 de diciembre de 2025, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Al contrario, la generación que se realiza con plantas hidroeléctricas en el mismo periodo, pasó de tener un aporte promedio del 82,4 % al 57,4 % (ver gráfico).

Este ajuste en la producción responde, entre otros, a que la escasez de lluvias hace que se cuente con menor disponibilidad de agua. En el Austro, por ejemplo, el caudal que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral pasó de 99,7 metros cúbicos por segundo (m³/s) a 37,36 m³/s, entre el 1 de diciembre de 2025 y este 15 de diciembre de 2025, según la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

La escasez de lluvias afecta al embalse de Mazar

Esta situación impacta en la cota del embalse Mazar, que suministra este recurso al complejo Paute Integral. Así, después de mantenerse entre marzo y noviembre de 2025 cerca o sobre su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm), empezó a bajar.

Este 15 de diciembre de 2025 hasta las 14:00 estaba en 2.149,19 msnm, que significa 4,09 metros menos en relación al 1 de diciembre pasado. Pero ¿qué efectos tiene esta situación en la generación de energía eléctrica?

Darío Dávalos, analista energético, recordó que la reserva actual de Mazar, tal como esta, puede seguir generando energía en promedio entre 30 y 40 días, según el aporte que se realice con esta planta. Y recordó que el mínimo es 2.098 msmn. Es decir, cuando se llega a este nivel no se recomienda emplear el agua para producir y evitar posibles daños en las turbinas.

La represa de Mazar -que posee una longitud de 31 kilómetros y acumula un total de 410 millones de m³ de agua- es clave para generar energía en el complejo Paute Integral conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suma un total de 1.757 MW y cubre, en su conjunto, alrededor del 40 % de la demanda de energía eléctrica nacional.

Ecuador recurre a una generación más costosa para preservar los embalses

Sin embargo ante la menor disponibilidad de lluvias, que se prevé se mantendrá hasta el 21 de diciembre de 2025, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Ecuador apuesta por una generación más costosa (térmica) y recurre a más importaciones de Colombia, refirió Fernando Santos, exministro de Energía y Minas. “No estamos aún en una crisis eléctrica, pero si se encarece la generación porque los combustibles son más costosos”.

Para mantener el suministro de energía eléctrica, en las condiciones actuales, el Estado debe destinar más recursos económicos por no haber cumplido con el Plan Maestro en función del aumento de la demanda, mencionó Ricardo Buitrón, consultor eléctrico.

Generar cada kilovatio hora de energía con térmicas representa en promedio 12 centavos, que significa más del doble de lo que representa hacerlo con hidroeléctricas (5 centavos). Además, se debe considerar lo que se cancela por importaciones. En 2024, por ejemplo, se llegó a destinar hasta 45 centavos.

En diciembre de 2025 para cubrir la demanda, en promedio, se necesitó de aproximadamente 4.000 MW. De estos: 2.800 MW provienen de hidroeléctricas, 900 MW de térmicas, 200 MW de importaciones de Colombia y el resto de no convencional (eólica, solar y biomasa).

Estas cifras, según Buitrón, demuestran que, ante la imposibilidad de producir nacionalmente ese recurso, Ecuador adquirió alrededor de 200 MW diarios desde Colombia. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2025 la mayor demanda y la menor disponibilidad de generación hidroeléctrica obligaron a comprar 350 MW al país vecino.

Ecuador no cuenta con la suficiente capacidad de generación térmica

“Estos cambios semanales, en las condiciones climáticas, evidencian la vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema de generación para abastecer la demanda eléctrica del país (…) No hay la suficiente capacidad de generación térmica que respalde la variación de producción hidráulica ante cambios climáticos”, enfatizó Buitrón.

Santos añadió que ante este “pequeño veranillo” el sistema eléctrico se encuentra en una situación compleja, que obliga a destinar una “gran cantidad de recursos para ahorrar las reservas de agua” y evitar así el fantasma de los apagones, si estas condiciones climáticas se prolongan.

Jorge Jácome, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), reiteró este 15 de diciembre de 2025 en una entrevista en radio Centro que la cota de Mazar se encuentra por encima de la cota mínima (2.098 msnm). “Estamos al 93 % de la cota máxima, eso significa que se ha manejado de manera responsable el sector eléctrico”, informó y resaltó que se han recuperado “cientos de megavatios”.

La gestión realizada, sin embargo, no resulta suficiente. El informe técnico económico para el alquiler de generación termoeléctrica, delegada por el Ministerio de Energía y Minas, a la Celec -al que accedió Diario EXPRESO- advierte que en 2025 se debieron incorporar 966,5 MW. Y en 2026 se necesitarán 1.439,8 MW para cubrir la demanda y evitar racionamientos.

Mientras esto no ocurra, Dávalos indicó que Ecuador seguirá recurriendo a sus “salvavidas”, que son las barcazas de generación térmica e importación de Colombia porque el parque térmico del país está vetusto. Y no se concretó la incorporación de los 241 MW de las fallidas centrales de Quevedo, Salitral y Esmeraldas III, a cargo de Progen y Austral. Tampoco ha concluido el alquiler de los 260 MW, en Pascuales.

