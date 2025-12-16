Juan González, de la RC: "El fiscal Carlos Alarcón está secuestrado por el Ejecutivo"

Entrevista |El jefe del bloque correísta habla con EXPRESO sobre los casos de presuntos diezmos, Porsche y el fiscal Alarcón

Juan Andrés González es abogado y docente universitario. Fue electo asambleísta por Loja en las elecciones generales de 2025.

A inicios de octubre de 2025, asambleístas del correísmo, liderados por el jefe de bancada, Juan Andrés González, presentaron ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Consejo de la Judicatura de designar a Carlos Alarcón como fiscal general encargado. Pese a las insistencias, la Corte aún no tramita la demanda.

Luego, el 11 de diciembre de 2025, la bancada de ADN denunció un nuevo presunto caso de diezmos en la Asamblea Nacional que apuntaría a González. En entrevista con EXPRESO, el legislador responde a los señalamientos del oficialismo y cuestiona la falta de claridad del Gobierno de Daniel Noboa en casos como el del Porsche Cayenne y HealthBird, mientras espera que la Corte Constitucional actúe frente a la presunta designación ilegal del fiscal general (e) Carlos Alarcón.

El asambleísta y jefe de bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, llevará el caso de presuntos diezmos denunciado en su contra hasta la Fiscalía General del Estado, según dijo en entrevista con EXPRESO.



Denuncia de diezmos: el asambleísta González llegará hasta la Fiscalía

- ADN lo acusa de haber pedido 2.000 dólares a un exasistente suyo y asegura que existen registros de las transferencias. ¿Usted diezmaba a su excolaborador?

Jamás. Él tendría que demostrar que yo le solicité dinero y que me realizó algún depósito. Fue mi asistente durante tres meses y salió porque consideré que ya no estaba aportando como debía. Estoy seguro de que la bancada de ADN lo compró para que, después de las denuncias del caso Porsche, presente esta sinvergüencería. Iré a la Fiscalía General del Estado a denunciarlo.

- El oficialismo sostiene que en la denuncia constan transferencias bancarias. ¿Ha podido revisar esa información?

No he podido revisarla, pero me encantaría que se demuestre que existen esas supuestas transferencias. Estoy a la espera de que me convoque el CAL, la Fiscalía o quien quiera, pero que sea pronto, porque el pueblo ecuatoriano necesita otro tipo de respuestas y no que lo distraigan conmigo.

Juan Andrés González, jefe del bloque correísta en la Asamblea. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Caso Porsche: abogado del Grupo Noboa miente, dice asambleísta González

- Su bloque ha retomado el caso Porsche, poniendo en duda la versión del abogado del Grupo Noboa, Fernando Yávar, quien sostiene que se revisaron mal los códigos QR. ¿Qué responde?

En este momento pueden inventar cualquier cosa. Estamos frente a un gobierno que miente. ¿Por qué no respondieron al pueblo ecuatoriano en su momento? ¿Por qué daban tantas vueltas en determinar si era tal señora la que llegó o no llegó? ¿Por qué no piden que Fiscalía actúe, que solicite al Hospital de Los Ceibos el historial médico, que se desbloquee el teléfono de Iván Ballesteros o que se pidan al Municipio de Guayaquil los informes de los videos de Segura EP? No hacen nada.

- ¿Entonces no hubo esa revisión que mencionó el abogado Fernando Yávar?

El abogado se contradice. No voy a discutir con él. Es un empleado más de quienes deberían dar la cara al pueblo ecuatoriano.

Han pasado dos meses desde que el correísmo presentó la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional por la designación de Carlos Alarcón como Fiscal General.



Asambleísta González dice que fiscal Alarcón fue designado para perseguir

- Mientras estos casos avanzan, sigue pendiente la acción de inconstitucionalidad que su bloque presentó contra la designación de Carlos Alarcón como fiscal general encargado. ¿Han tenido novedades?

No hemos tenido ninguna respuesta. Hemos presentado insistencias no solo en ese caso, sino en varios. Lamentablemente, la institucionalidad del país no responde al pueblo ecuatoriano. Seguiremos insistiendo, porque hay inconstitucionalidades, además de actos de corrupción, irregularidades y otros hechos graves. Hacen lo que quieran.

- ¿Por qué considera importante que Carlos Alarcón no continúe al frente de la Fiscalía General del Estado?

Porque (su designación) no responde a los procedimientos que determina la Constitución. Aquí cualquier institución hace lo que le da la gana y nombra fiscal. La Constitución para ellos es un papel higiénico, una hoja de papel. No representa absolutamente nada. Mientras, el pueblo ecuatoriano sufre.

- ¿Qué consecuencias podría tener la continuidad de Alarcón en casos en los que, según varios sectores, la Fiscalía debería actuar de oficio, como en el caso de HealthBird?

El fiscal Carlos Alarcón y la Fiscalía están totalmente secuestrados por la Función Ejecutiva. Se mantiene silencio en casos alarmantes como HealthBird y otros como Progen, ATM, hospitales y más. (Alarcón) Está encargado de perseguir al pueblo ecuatoriano y a quienes damos la cara y denunciamos a nombre de nuestro Ecuador, al que, desafortunadamente, lo están destruyendo.

