Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

Alrededor de 670.000 personas tienen acceso a este beneficio conocido también como bono navideño

IESS) cancelará en diciembre el décimo a los jubilados y pensionistas que no han mensualizado este pago.

Las personas que reciben una pensión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que no han mensualizado el pago de sus décimos recibirán en diciembre de 2025 su décimo cuarto décimo tercer sueldo, según establece la normativa. Este beneficio, conocido también como bono navideño, es un derecho para todos quienes reciben pensiones por jubilación y montepío.

Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, precisó que los pensionistas reciben este beneficio porque en su vida laboral activa aportaron para el fondo de pensiones, de salud, de cesantía de reserva y para el financiamiento de este pago. “El décimo es producto del aporte del afiliado”.

Además, Llanes recordó que el artículo 183 de la Ley de Seguridad Social establece que "con excepción del subsidio para auxilio de funerales, todas las demás prestaciones se pagarán en 12 mensualidades iguales por cada año calendario; pero, adicionalmente, habrá una décimo tercera mensualidad que se pagará en diciembre en todo el país”.

¿Quienes reciben el décimo tercero del IESS?

Llanes mencionó que entre los beneficiarios del décimo tercero que otorga el IESS se encuentran:

Las personas que se acogieron a la jubilación por vejez.

Los jubilados por riesgos de trabajo o por tener una enfermedad catastrófica.

Los jubilados, que aportaron de manera voluntaria al sistema de seguridad social.

Beneficiarios del montepío (viudez, orfandad).

Llanes estimó que son alrededor de 670.000 personas las que contarán con el bono navideño, por parte de esta entidad.

El IESS informó que este pago no requiere trámite, el monto correspondiente a cada pensionista se deposita automáticamente en la misma cuenta registrada por cada usuario.

¿Cuándo paga el décimo tercero el IESS?

El presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS mencionó que el IESS suele acreditar este valor hasta antes del 20 de diciembre, junto con el pago mensual habitual de la pensión. Es decir, en diciembre de 2025 los jubilados y beneficiarios de montepío tendrán dos ingresos.

Para calcular qué monto recibirá de décimo tercero se debe aplicar una regla sencilla. Se debe sumar todas las pensiones recibidas en el año y dividirla para 12.

La Ley de Seguridad Social establece que los pensionistas reciben un décimo tercer ingreso anual equivalente al promedio mensual de lo recibido en el año. La liquidación se realiza exclusivamente con base en los valores efectivamente pagados por el IESS, precisa la entidad.

Así, si el jubilado recibió pensión durante los 12 meses, obtendrá el equivalente a una pensión mensual completa.

Mientras tanto, si comenzó a percibir su pensión en algún mes intermedio, el cálculo será proporcional.

Ejemplos de cálculo

Si un jubilado recibe $ 450 mensuales durante todo el año:

$450 × 12 = $5.400

$5.400 / 12 = $450 de décimo tercero

Si un jubilado que empezó a cobrar en abril y recibe $500 mensuales:

Meses cobrado: 9

$500 × 9 = $4.500

$4.500 / 12 = $375 de décimo tercero

Pensionista de montepío que recibe $350 mensuales durante todo el año:

$350 × 12 = $4.200

$4.200 / 12 = $350

