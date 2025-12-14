Ecuador prohíbe exportar semillas o pepas de tagua por cinco años

La medida fue aprobada por el Comité de Comercio Exterior (Comex). El objetivo es proteger esta especie endémica

La tagua está registrada en la Lista Roja de Palmas del Ecuador bajo la categoría de “Vulnerable” (VU).

La exportación de semillas o pepas de tagua (Phytelephas spp.) desde Ecuador se encuentra prohibida desde el 10 de diciembre de 2025 por un período de cinco años. El Comité de Comercio Exterior (Comex) aprobó una medida que prohíbe sus envíos al exterior de manera temporal, cinco años, con el objetivo de proteger el patrimonio genético nacional, reforzar la conservación de la especie y resguardar la cadena productiva ligada a la artesanía.

La decisión fue adoptada por el Comex el 3 de diciembre de 2025 y entró en vigencia el 10 de diciembre de 2025, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, detalla la resolución 016-2025.

En el texto oficial se recoge que el Ministerio de Ambiente y Energía planteó la necesidad de prohibir la exportación de semilla con embrión para así evitar la pérdida de material genético de Ecuador, además de atender el impacto sobre artesanos y cosechadores vinculados a este recurso.

Prohibición de exportar tagua bajo cualquier régimen y nueva subpartida

La prohibición de exportar semillas o pepas de tagua aplica bajo cualquier régimen de exportación, incluidos los regímenes de excepción, para el producto clasificado en la subpartida 1404.90.90.10, que fue incluida en el Arancel del Ecuador.

Esta restricción, según los considerandos, fue solicitada de manera “urgente y emergente” al Ministerio de Ambiente y Energía por parte de la Asociación de Proveedores (Asoproaratama). Este colectivo planteó prohibir la exportación en bruto de esta semilla para evitar, entre otros, que “decenas de talleres artesanales” cierren afectando a “casi 1.000 artesanos y sus familias”.

Esmeraldas III: Administrador de contrato renuncia y acusa a Austral de hostigamiento Leer más

Además, el Comex precisa en su resolución que la tagua está registrada en la Lista Roja de Palmas del Ecuador bajo la categoría de “Vulnerable” (VU) y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) bajo la categoría de “Casi Amenazada” (NT).

Exportaciones en bruto de tagua al alza y bajo valor comercial

El documento expone también que se registró un crecimiento de las exportaciones directas de semillas en bruto sin transformación ni valor agregado: 145 toneladas en 2022 y 327 toneladas en 2024, según un informe técnico del Ministerio de Ambiente y Energía.

Esta realidad, de acuerdo con esta entidad, genera presión sobre la disponibilidad del recurso natural para los talleres artesanales del país, afecta los encadenamientos productivos y pone en riesgo la sostenibilidad de una actividad tradicional asociada a la economía popular y solidaria. Y a la vez propicia una fuga directa de material genético estratégico sin beneficio económico, social ni ambiental para el Ecuador;

Además, se detalla que, entre 2020 y 2024, las exportaciones de semillas o pepas de tagua sumaron 868,97 toneladas, con un valor acumulado de $849.900,62 y un promedio de $0,98 por kilogramo. Mientras tanto, las importaciones bajo la misma subpartida fueron nulas, reflejando así una balanza comercial positiva en su totalidad, refiere la resolución del Comex.

La situación de la central térmica Esmeraldas III, gestionada por Austral Technical Management, es crítica, según un informe de Celec. Este proyecto, que debía generar 91 MW para el Sistema Nacional Interconectado desde enero de 2025, enfrenta serias dificultades.👉… pic.twitter.com/JEbkgh4slw — Diario Expreso (@Expresoec) December 13, 2025

Controles, notificación internacional y evaluación anual

La implementación de la prohibición en puertos y puntos de salida estará a cargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). Además, se dispuso que el Ministerio de Producción realice la notificación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), y que el Ministerio de Ambiente y Energía elabore un informe técnico anual para evaluar la aplicación, el cumplimiento y los resultados de la medida.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!