Consulta con tu cédula si cobras el bono de septiembre 2025 en el MIES o BanEcuador
El Bono de Desarrollo Humano de $ 55 se paga desde el 1 de septiembre 2025. Verifica con tu cédula dónde cobrarlo
El Bono de Desarrollo Humano, que entrega el Gobierno de Ecuador a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), iniciará en pocos días su pago correspondiente a septiembre de 2025. Son 55 dólares mensuales, destinados a familias y personas en situación de pobreza o pobreza extrema.
¿Dónde se cobra el Bono de Desarrollo Humano en septiembre 2025?
El cobro estará habilitado desde el lunes 1 de septiembre de 2025 y puede realizarse en:
- Puntos autorizados del MIES en todo el país.
- Agencias de BanEcuador.
- También es posible registrarse para recibir el depósito directo en cuentas de bancos privados y cooperativas autorizadas.
El beneficiario puede verificar si tiene acreditado el pago a través de la app o página web del banco donde registró su cuenta.
¿Quiénes reciben el bono?
Para recibir el Bono de Desarrollo Humano en septiembre no es necesario realizar un trámite de postulación. Los beneficiarios son escogidos de forma automática mediante el Registro Social, una base de datos estatal que analiza varios aspectos:
- Condiciones socioeconómicas del hogar
- Nivel educativo
- Acceso a salud y empleo
- Afiliación a la seguridad social
Calendario de pagos del Bono de Desarrollo Humano según cédula
El pago se organiza de acuerdo con el último dígito de la cédula:
- Cédula termina en 0: 10, 20 y 30 de septiembre
- Cédula termina en 1: 1, 11 y 21 de septiembre
- Cédula termina en 2: 2, 12 y 22 de septiembre
- Cédula termina en 3: 3, 13 y 23 de septiembre
- Cédula termina en 4: 4, 14 y 24 de septiembre
- Cédula termina en 5: 5, 15 y 25 de septiembre
- Cédula termina en 6: 6, 16 y 26 de septiembre
- Cédula termina en 7: 7, 17 y 27 de septiembre
- Cédula termina en 8: 8, 18 y 28 de septiembre
- Cédula termina en 9: 9, 19 y 29 de septiembre
¿Cómo consultar si eres beneficiario?
Para confirmar si recibes el bono debes seguir estos pasos:
- Ingresa a www.inclusion.gob.ec
- Dirígete a la opción Servicios en Línea
- Haz clic en Casillero Electrónico
- Ingresa tu número de cédula
- Escribe tu código dactilar o fecha de expedición
- Pulsa en Buscar
