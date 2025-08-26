Bono de Desarrollo Humano en septiembre 2025: Guía completa para recibir $ 55 

El Bono de Desarrollo Humano de $ 55 se paga en septiembre 2025 según el último dígito de la cédula. Revisa aquí calendario

El Bono de Desarrollo Humano es una transferencia monetaria de $ 55 que entrega el MIES.

El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio mensual de 55 dólares que entrega el Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Su objetivo es apoyar a personas y familias en condición de pobreza o pobreza extrema, que no cuentan con seguridad social contributiva.

El cobro estará habilitado desde el lunes 1 de septiembre de 2025 en los puntos autorizados del MIES y BanEcuador. El calendario depende del último dígito de la cédula:

Cédula termina en 0: 10, 20 y 30 de septiembre

Cédula termina en 1: 1, 11 y 21 de septiembre

Cédula termina en 2: 2, 12 y 22 de septiembre

Cédula termina en 3: 3, 13 y 23 de septiembre

Cédula termina en 4: 4, 14 y 24 de septiembre

Cédula termina en 5: 5, 15 y 25 de septiembre

Cédula termina en 6: 6, 16 y 26 de septiembre

Cédula termina en 7: 7, 17 y 27 de septiembre

Cédula termina en 8: 8, 18 y 28 de septiembre

Cédula termina en 9: 9, 19 y 29 de septiembre

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para consultar, sigue estos pasos en el portal oficial del MIES:

Ingresa a www.inclusion.gob.ec Selecciona la opción Servicios en Línea Haz clic en Casillero Electrónico Ingresa tu número de cédula Introduce el código dactilar o fecha de expedición Pulsa en Buscar

¿Cómo se seleccionan a los beneficiarios?

No es necesario postularse. El MIES determina quién accede al bono a través del Registro Social, que evalúa factores como:

Condiciones del hogar

Nivel educativo

Acceso a salud

Situación laboral

Afiliación a seguridad social

El objetivo es garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

¿Se puede recibir el bono en cuenta bancaria?

Sí. Los beneficiarios pueden registrar una cuenta activa en BanEcuador, bancos privados o cooperativas autorizadas. El proceso puede hacerse:

En línea: en pagoencuenta.inclusion.gob.ec

Presencial: en cualquier oficina del MIES

Una vez registrado, el depósito se verifica desde la app o web del banco. La información está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales.

¿Quiénes no califican para el Bono de Desarrollo Humano?

El Bono de Desarrollo Humano no aplica para quienes:

Reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara

Son beneficiarios de pensiones por orfandad por muerte violenta

Viven en centros de acogida o geriátricos del MIES

Son funcionarios públicos o están afiliados a IESS, ISSFA o ISSPOL (con excepciones)

Figuran como fallecidos o héroes nacionales

Superan la línea de pobreza establecida en el Registro Social

