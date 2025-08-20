Remate de carros de la ATM: ¿Es posible financiar la compra en la subasta?

La ATM subastará más de mil vehículos en Guayaquil; la compra debe hacerse al contado, sin financiamiento

La ATM rematará vehículos abandonados en una subasta prevista a realizarse el 28 de agosto de 2025.

En Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) organiza un remate de 1.054 vehículos abandonados, incluyendo autos, motos y camionetas, que se realizará el jueves 28 de agosto de 2025. Esta subasta es una oportunidad para adquirir vehículos a precios mucho más bajos que los del mercado.

¿Se puede financiar la compra en la subasta?

No. Según confirmó la ATM a Diario EXPRESO, todas las compras deben realizarse al contado, presentando el 10% del valor ofertado en efectivo o cheque certificado al momento de la oferta y pagando el saldo restante si el vehículo es adjudicado. Ese precio mínimo representa el valor del avalúo. No hay opción de financiamiento ni crédito directo para participar en el remate.

Fechas y lugar del remate

El evento se realizará en el Centro de Retención Vehicular de la Vía a la Costa Km. 24, junto al peaje de Chongón:

Recepción de ofertas: 08:30 a 11:00

Apertura de sobres: 12:00

Vehículos disponibles y precios base

La subasta contará con:

1.040 motocicletas desde $ 60

12 autos entre $ 500 y $ 4.000

2 camionetas desde $ 900 hasta $ 7.800

El listado completo con avalúos y estado de cada unidad se encuentra en la web oficial de la ATM: www.atm.gob.ec, sección Información, en la opción Remate de vehículos.

¿Cómo participar en la subasta?

Los interesados deben:

Descargar el formulario de oferta desde la web de la ATM. Presentar la propuesta en sobre cerrado. Adjuntar el 10% del valor ofertado en efectivo o cheque certificado. Se puede ofertar por uno o varios vehículos, siempre cumpliendo con el precio mínimo que corresponde al avalúo.

Requisitos y recomendaciones

Funcionarios de la ATM y sus familiares cercanos no pueden participar.

No se aceptan reclamos posteriores por daños ocultos o desperfectos.

Quien resulte adjudicatario debe cubrir posibles multas, tasas de garaje, impuestos, y costos de transferencia y traslado del vehículo. Evaluar estos gastos antes de ofertar es clave para evitar sorpresas.

