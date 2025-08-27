Un adulto mayor falleció al ser atropellado en un tramo de la vía a la costa

La víctima llevaba consigo un saco y una mochila; el hecho se registró la mañana de este miércoles 27 de agosto

Tras el accidente se evidenció una fuerte congestión vehicular en la vía a la costa, a pocos metros del intercambiador con la avenida del Bombero.

La mañana de este miércoles 27 de agosto, alrededor de las 06:20, un adulto mayor perdió la vida tras ser atropellado en la vía a la costa, a la altura del enlace con el distribuidor de la avenida del Bombero, en el noroeste de Guayaquil.

Se investigan las causas del incendio en una lubricadora en el sur de Guayaquil Leer más

La víctima fue identificada como Jacinto Amable Mosquera, de 79 años, oriundo de la provincia de Manabí. Según información preliminar, el hombre caminaba por el sector cargando una mochila con herramientas agrícolas y un saco con maní, cuando fue impactado por un vehículo que circulaba por la zona.

El cuerpo del adulto mayor quedó tendido en medio de la calzada hasta la llegada de los peritos de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), quienes procedieron a acordonar el área y a recopilar evidencias para esclarecer lo ocurrido.

El siniestro provocó una fuerte congestión vehicular en la vía durante las primeras horas de la mañana, mientras se desarrollaban las pericias y se tomaban versiones que permitan determinar responsabilidades.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado en un vehículo de Medicina Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, donde se le practicarán los procedimientos de ley.

🚨Se visualiza #AltoFlujoVehicular en Vía a la Costa, cerca de la Urb. Puerto Azul, sentido hacia Av. del Bombero, debido a un #SiniestroDeTránsito.



🚗 Conduzca con precaución y respete las señales de tránsito.#CiudadDeTodos https://t.co/aOd8eippjz pic.twitter.com/9GxjIVcnQN — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) August 27, 2025

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!