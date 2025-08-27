Expreso
Cuatro detenidos por intento de asalto a taxista informal en Samanes.CORTESÍA

Intento de robo a taxista informal en Samanes: cuatro detenidos, dos son menores

Cuatro sospechosos fueron detenidos en el Parque Samanes tras intentar asaltar a un conductor de taxi informal en Guayaquil

Un intento de robo a un taxista informal en el norte de Guayaquil terminó con la detención de cuatro personas, dos de ellas menores de edad.

El hecho ocurrió la tarde del martes 26 de agosto de 2025 en el sector del Parque Samanes, cuando los sospechosos habrían tomado un vehículo para luego intentar huir hacia el área verde del lugar.

De acuerdo con una fuente de Segura EP, hubo coordinación con personal de la Estación de Acción Segura (EAS) Samanes, con la seguridad privada del parque, se logró la aprehensión de los implicados. Posteriormente, fueron entregados a la Policía Nacional para continuar con el procedimiento legal.

“Habían tomado el taxi informal e intentaron huir, pero logramos retenerlos y se llamó a la Policía Nacional”, detalló la fuente a EXPRESO.

Guayaquil: cuatro detenidos por intento de asalto a taxista informal en Samanes

La víctima, un conductor de taxi informal, recibió atención de paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes acudieron al sitio para valorar su estado de salud.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar la situación legal de los detenidos.

Mientras que en otro caso se conoció que, tras la detonación de un artefacto explosivo en el portal de una vivienda, la institución realizó el seguimiento del vehículo implicado. "Con la localización precisa y la interoperabilidad, unidades especializadas de Policía detuvieron a los sospechosos", indicó.

