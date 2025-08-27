Se instala audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro

Los defensores solicitaron la nulidad del caso por una presunta vulneración del derecho a la defensa de Cai Runguo

La audiencia es por un posible caso de cohecho relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca Coco Sinclair

Este miércoles 27 de agosto de 2025, se instaló en la Corte Nacional de Justicia la audiencia preparatoria de juicio del caso Sinohydro. La diligencia, dirigida por el conjuez Olavo Hernández, se realiza tras más de dos años de diferimientos desde el cierre de la instrucción fiscal en julio de 2023

En este caso están procesadas 25 personas, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, varios miembros de su familia, empresarios ecuatorianos y chinos, así como exfuncionarios públicos.

Todos enfrentan cargos por presunto cohecho relacionado con la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, ejecutado por la empresa china Sinohydro, en el gobierno de Rafel Correa.

La Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 se habría conformado una red de corrupción que facilitó el contrato a Sinohydro mediante el pago de sobornos que alcanzarían los 76 millones de dólares. Estos pagos se habrían canalizado a través de consultorías ficticias con la empresa de Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno.

Durante la audiencia, Lenín Moreno y su esposa comparecen de manera telemática desde el extranjero. se presentará la acusación fiscal y se evaluarán posibles.

Los pedidos de nulidad de las defensas

La primera parte de la audiencia estuvo destinada a revisar si hay vicios de nulidad. Casi todos los abogados pidieron la nulidad con el argumento de que se afectó el derecho a la defensa del ciudadano chino Cai Runguo representante de Sinohydro y exconsejero de ese país en Ecuador.

Los defensores señalaron que la Fiscalía conocía desde el día 1 la posible relaciónde Cai Runguo en la investigación y que, a pasar de ello no se le ha notificado los impulsos fiscales, diligencias, pericias, etc. Por lo que durante todo el proceso de investigación tuvo un defensor publico.

La defensa de Lenín Moreno también indicó que en su caso había un vicio de procedibilidad, ya que el juez de instrucción nunca solicitó la autorización del procesamiento penal a la Asamblea Nacional. Por estos motivos solicitaron que se declare la nulidad desde la audiencia de formulación de cargos.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga explicó que los ciudadanos chinos fueron notificados para que rindan versiones, sin embargo no han comparecido la causa pues todos salieron del país entre 2017 y 2018.

La instalación de esta audiencia es clave en el proceso judicial, que ha enfrentado múltiples obstáculos, incluyendo pedidos de diferimiento por parte de la defensa de algunos procesados.

