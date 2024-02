Lenín Moreno dice que se presentará ante la justicia en su "debido momento"

El expresidente Lenín Moreno declaró desde Paraguay, donde reside hace dos años, que viajará en el "debido momento" a su país para presentarse ante un juez dentro del caso Sinohydro, que investiga presunta corrupción. Aclaró que ello dependerá de la recomendación de sus médicos.

"Yo tomaré la decisión en su debido momento, lo tengo que consultar principalmente con los médicos", explicó el exmandatario desde Asunción.

Moreno fue acusado junto otras 37 personas (entre ellas su hija Irina Moreno y su esposa, Rocío González) por la Fiscalía General del Estado por presunto cohecho dentro del caso conocido como Sinohydro, relacionado con supuestos sobornos por 76 millones de dólares pagados por esa empresa estatal china para la construcción de la mayor central hidroeléctrica de ese país, Coca Codo Sinclair.

La Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro. Se menciona la participación del expresidente Lenín Moreno y su círculo cercano.



Como parte de la investigación, un juez ordenó en junio de 2023 que el exmandatario se presente cada mes en la Embajada de Ecuador en Paraguay, como medida alternativa al ingreso en prisión preventiva solicitado por la Fiscalía.

Además, el juez determinó que Moreno, que tiene una discapacidad del 85 %, deberá comparecer cada cuatro meses ante la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia.

"Por una vanidad de tenerme ahí presente no puedo poner en riesgo mi vida", alegó Moreno, quien no se presentó ante la autoridad judicial de Ecuador este febrero de 2024, con lo que suman ya dos incumplimientos después de que no asistiera en octubre de 2023, cuando su defensa planteó la posibilidad de hacerlo vía telemática.

En diligencia, al expresidente Lenín Moreno se le dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. ARCHIVO

La esposa de Moreno compareció ante el juez este mes, confirmaron fuentes cercanas al exmandatario, que se sometió recientemente a una intervención quirúrgica.

Consultado sobre la posibilidad de que la fiscal general Diana Salazar, pida nuevamente prisión provisional en su contra por incumplir las medidas alternativas, Moreno dijo que la medida no sería efectiva porque tanto él como su esposa son personas de la tercera edad.

"Sería prisión domiciliaria, lo cual no me haría ningún daño, porque estoy aquí cumpliendo un trabajo con las personas con discapacidad", agregó.

Moreno vive en Paraguay desde febrero de 2022, donde se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos de discapacidad.

"Yo no pude presentarme en la ocasión anterior ni ahora", anticipó el exfuncionario. En cambio, afirmó que ha acudido mensualmente junto a su esposa a la Embajada de Ecuador en Paraguay.

Para Lenín Moreno, el correísmo no volverá a gobernar Ecuador

El expresidente Moreno también consideró que el correísmo, movimiento liderado por su antecesor Rafael Correa, "jamás volverá a gobernar" su país mientras siga defendiendo un proyecto que postula la reelección indefinida.

"El correísmo no volverá a gobernar el Ecuador como movimiento mientras no abandone sus pensamientos sobre la reelección indefinida", dijo Moreno.

El exmandatario mencionó "las consecuencias terribles, por ejemplo, que ha tenido Venezuela" e indicó que ya predijo la derrota del correísmo antes de las elecciones que llevaron al poder al ahora exmandatario Guillermo Lasso y en los comicios en los que se impuso el actual gobernante, Daniel Noboa.

"Mientras no dejen de lado el autoritarismo y el creer que tienen que dominar absolutamente todos los espacios de Gobierno, del Ejecutivo, Legislativo, órganos de control; mientras no abandonen ese criterio, mientras no racionalicen sus postulados, no serán otra vez Gobierno", insistió.

