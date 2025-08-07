El pañuelo está de vuelta: descubre cómo llevar el accesorio tendencia del 2025

De la elegancia retro al toque moderno. Esta pieza es un símbolo de sofisticación, comodidad y frescura

Ariana Altuve, Sara Granja y Nicole Pinilla son algunas de las influencers que lucen el pañuelo en sus looks diarios.

Aunque hoy lo vemos frecuentemente en festivales y en el street style, el pañuelo lleva décadas marcando estilo. Íconos como Audrey Hepburn y Grace Kelly lo popularizaron en los años 50 y 60, y personajes como Blair Waldorf y Carrie Bradshaw lo consolidaron como símbolo de sofisticación.

Para la asesora de moda Pamela Monteverde, su regreso no es casualidad: este pequeño y suave trozo de tela tiene la capacidad de transformar desde un peinado sencillo hasta un look formal. “Hoy lo vemos en la cabeza al estilo vintage, atado a una coleta o incluso como cinturón”, comenta. Su versatilidad y conexión con lo retro lo posicionan como el accesorio perfecto para sumar estilo y personalidad con un solo nudo.

Ariana Altuve disfruta de usar un estampado con flores y colores

La influencer Ariana Altuve le da un giro coqueto y juvenil al clásico pañuelo al llevarlo como top strapless. El nudo se esconde discretamente en la parte trasera para dejar el protagonismo al estampado floral en tonos pastel que grita “¡verano a todo color!”. Con un cinturón de eslabones café, logra un look relajado pero chic, ideal para una tarde entre amigas o un brunch al aire libre.

Paola Morales se arriesga a un look urbano con vibra retro

La maquilladora Paola Morales opta por un pañuelo estilo bandana, anudado en la parte trasera de la cabeza, inspirado en la moda de los noventa. El estampado pequeño y geométrico contrasta con el pelo suelto y el maquillaje neutro. El conjunto logra un equilibrio entre lo relajado y lo llamativo. Una opción perfecta salir a caminar por la ciudad con mucho estilo.

Nicole Pinilla usa el pañuelo como su aliado del desierto



Rodeada de las dunas de Huacachina (Perú), la influencer Nicole Pinilla convierte su pañuelo largo en una pieza protagonista al envolverlo completamente sobre su cabeza y atarlo al cuello.

El nudo lateral le da un toque femenino y funcional, mientras la protege del sol y transmite una vibra boho elegante. En esta ocasión, decidió combinarlo con pantalones blancos y top básico, perfectos para un día de aventura.

Maga Donggilio luce al estilo del viejo Hollywood

La influencer Maga Donggilio apuesta por el pañuelo con estampado floral en tonos vibrantes, que resalta sobre su vestido rojo y completa el outfit con lentes negros alargados.

Cubre la cabeza con él y lo anuda debajo del mentón. Esta forma de uso (vintage y elegante) está inspirada en las divas del cine clásico.

Sara Granja usa un cinturón hecho con un pañuelo

La influencer Sara Granja rompe esquemas al transformar su pañuelo en un cinturón llamativo que ciñe la cintura de su blazer oversized. El nudo queda suelto a un costado, y deja caer las puntas del pañuelo como un detalle informal y fresco.

El estampado colorido aporta un toque alegre a su conjunto neutro de jeans y blazer blanco, y eleva el look con una dosis inesperada de creatividad.

Paula Lituma: creadora de contenido que vive la moda sin etiquetas Leer más

Así es la historia del pañuelo

Montenegro explica que a lo largo de la historia, el pañuelo ha sido mucho más que un simple accesorio. En la antigüedad, era símbolo de modestia y respeto. Durante la Edad Media, se transformó en un elemento decorativo hecho de seda, lino o algodón, con encajes y bordados.

Ya en el Renacimiento, “las mujeres de la nobleza lucían pañuelos de terciopelo o seda, adornados con joyas, como signo de estatus y elegancia”.

El accesorio que aman las celebridades

Celebridades como Bella Hadid, Dua Lipa y Hailey Bieber lo usan en sus looks diarios: ya sea como top, como accesorio en el cabello o amarrado al bolso para sumar color. Sin duda, es ese toque versátil y chic que transforma cualquier vestuario en segundos y que permite jugar con la moda a través de los años. Lo mejor es que no hay reglas: puede llevarse de forma elegante o con un toque casual y lleno de personalidad.

¿Cuál va mejor con tu tipo de rostro?

Aunque los pañuelos se adaptan a muchos estilos, puedes sacarles aún más provecho según la forma de tu cara. La asesora de imagen Pamela Monteverde recomienda:

Cara redonda: Lo ideal es alargar visualmente el rostro, por eso se recomiendan pañuelos largos y delgados que cuelguen en vertical, con estampados de líneas rectas o rayas, y nudos sueltos en el cuello que no marquen demasiado.

Cara cuadrada: Para suavizar los ángulos, elige pañuelos de telas ligeras y fluidas, con estampados curvos o redondeados, y llévalos con un nudo flojo que aporte movimiento al look.

Cara triangular: El objetivo es equilibrar visualmente el rostro, así que opta por pañuelos atados firmemente en la parte superior del cuello, con estampados que den amplitud a la parte alta del rostro.

Cara ovalada: Esta forma es la más versátil, así que puedes jugar con pañuelos cuadrados o rectangulares, estampados florales o geométricos, y nudos tanto apretados como sueltos, según el efecto que busques.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!