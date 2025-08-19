BAPE x Adidas Samba: la colaboración que revoluciona el mundo de los sneakers

La colaboración entre BAPE y adidas reinventa el clásico Samba con una estética urbana y detalles premium

Los nuevos BAPE x adidas Samba fusionan el diseño clásico con el estilo urbano japonés. Se espera que su lanzamiento sea limitado y altamente demandado.

Los nuevos BAPE x Adidas Samba conservan la silueta de perfil bajo y la puntera de goma que caracteriza al modelo original, pero incorporan elementos distintivos de BAPE: el logo STA reemplaza las tres franjas tradicionales, las plantillas llevan el camuflaje gráfico de la marca y los acabados en cuero premium elevan el diseño a una categoría más exclusiva.

Estarán disponibles en dos versiones: blanco con detalles dorados y negro con acentos plateados. Ambos pares mantienen una estética limpia, pero con suficiente personalidad para destacar en cualquier colección.

¿Cuándo y dónde conseguirlos?

Aunque Adidas aún no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, medios especializados como GQ México señalan que los tenis estarán disponibles a finales de 2025 a través del sitio oficial de la marca. El precio estimado ronda los $140 dólares, aunque podría variar según el mercado.

La estrategia de lanzamiento apunta a una distribución limitada, lo que refuerza su carácter de edición especial. Se espera que los pares se agoten rápidamente, por lo que los interesados deberán estar atentos a los canales oficiales de adidas y BAPE.

Más que moda: una pieza de cultura urbana

Esta colaboración no solo representa una apuesta estética, sino también un giro a la historia del streetwear. BAPE, fundada en Tokio en 1993, ha sido clave en la evolución de la moda urbana global. Su alianza con Adidas no es nueva, pero sí sorprendente por el modelo elegido: el Samba, que ha resurgido en popularidad gracias a su versatilidad y presencia en pasarelas, redes sociales y looks cotidianos.

Para muchos, estos tenis son más que un accesorio: son una declaración de estilo, una inversión y una forma de conectar con una comunidad que valora la autenticidad y el diseño con historia.

Los nuevos Bape x adidas Samba llegan en 2025 con un diseño sobrio e inesperado que ya está causando furor en la cultura sneaker. https://t.co/PwMzOW2Lff — GQ México y Latam (@GQMexico) August 18, 2025

Los BAPE x Adidas Samba llegan como una colaboración inesperada que combina legado, diseño y cultura urbana. Su lanzamiento promete marcar tendencia y posicionarse como uno de los pares más deseados del año.

Si bien aún no están disponibles, el interés que han generado confirma que, en el mundo de los sneakers, lo inesperado suele ser lo más codiciado.

