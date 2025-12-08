HealthBird anuncia que se va jugando a la víctima

En un intento por apagar el incendio que había ayudado a encender, y que ya se le había ido de las manos, HealthBird anunció que deja el Ecuador. Y lo hace, según dice en un comunicado que circuló el lunes 8 de diciembre de 2025, porque se considera víctima de inseguridad jurídica y de escándalos promovidos por lo que denomina “intereses oscuros” que se “benefician de modelos caducos de contratación y manejo de los procesos como lo han hecho durante toda la vida”.

HealthBird ha sido protagonista de una inmensa controversia por su participación en un plan (que hasta ahora no ha sido esclarecido ni por la empresa ni por el Gobierno) para montar una plataforma digital para el sistema de salud del IESS y del Ministerio de Salud, como socio estratégico de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que era la que aparecía como contratista.

Ahora, HealthBird afirma en un lastimero comunicado que su decisión se debe a la falta de seguridad jurídica y que abandona sus planes de participar en el proceso de digitalización del sistema de salud del país. Además, sostiene que desde la prensa se ha montado una narrativa de escándalo que le impide seguir trabajando. Con esta declaración, HealthBird pretende desactivar la enorme polémica desatada por la opacidad de su participación en una iniciativa del gobierno de Daniel Noboa para modernizar el sistema hospitalario.

Desde finales de 2025, el nombre de HealthBird ha acaparado la atención pública. Sin embargo, su relación con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) empezó mucho antes.



Lo más insólito del anuncio es el tono de víctima, considerando que fue la misma empresa la que, con su silencio y falta de transparencia, alimentó las sospechas y los indicios de presuntas irregularidades. Durante cuatro meses (desde que el gobierno anunció la presencia de HealthBird y se desató la polémica) la empresa no hizo el más mínimo esfuerzo por aclarar dudas o entregar información sobre su trabajo. Su actitud, más bien, fue la de alguien que quiere ser invisible al escrutinio público y a la fiscalización. Casi como la de un prófugo de la justicia.

Cuando la prensa descubrió que en la dirección registrada en su página web funcionaba una galería de arte en lugar de una oficina de la empresa, ningún ejecutivo salió a dar explicaciones. Sin embargo, ahora se queja de los medios ecuatorianos, a los que acusa de no haberse enterado del cambio de dirección. Muy al contrario de lo que haría una empresa seria (que pretende mantener una imagen intachable y responder por su reputación), HealthBird se mantuvo en silencio y en una postura que casi podría calificarse de clandestina.

¿Alguien puede imaginarse a una empresa seria de seguros médicos sin salir a defenderse si su nombre aparece envuelto en un escándalo parecido al de HealthBird y el gobierno de Noboa? HealthBird se va haciéndose la digna y la ofendida. ¿Cómo es posible que, luego de tantas incertidumbres en la opinión pública, no haya salido antes a dar su versión?

En su lastimero comunicado de despedida, la empresa no se queja, sin embargo, de las versiones contradictorias (y escasísimas) con las que los funcionarios gubernamentales abordaron el tema. El mismo presidente de la República y otros funcionarios, como Édgar Lama von Buchwald, ahora expresidente del Consejo Directivo del IESS, hablaron formalmente de que HealthBird había firmado un contrato con el Gobierno e incluso mencionaron el mes de junio como fecha para el inicio de operaciones. EXPRESO incluso obtuvo, a pesar del silencio oficial, documentos que detallan que el 27 de febrero, CNT suscribió el “acuerdo comercial marco para la provisión del servicio de tecnologías de información, plataforma de salud pública y servicios CNT Tránsito Mobile App bajo demanda para clientes CNT” con HealthBird Ecuador S. A. S.

Sin embargo, la semana pasada, el secretario de Integridad y amigo cercano del presidente, José Julio Neira Hanze, dijo en una entrevista con Carlos Vera que no había existido ningún contrato con el Estado, sino únicamente lo que llamó un “acuerdo comercial” sin costo alguno (“cero dólares”, repitió varias veces) y que la misión de la empresa se reducía a recopilar información sobre los pacientes y el sistema de salud para la transformación digital. En otras palabras, la versión de HealthBird en su comunicado de despedida no coincide con lo que dijeron los funcionarios del gobierno. Además entre ellos también se contradijeron.

Por todos los antecedentes que rodearon el caso, el anuncio de HealthBird es, evidentemente, un operativo para desactivar un tema que podía (aún puede) explotar en la cara de la empresa y, sobre todo, del gobierno de Noboa. Las contradicciones, el hermetismo y la información que los medios iban destapando conducían hacia un escándalo de proporciones. La versión de Neira Hanze (que a todas luces era la que el gobierno quería imponer como definitiva) era la más inverosímil posible. Decir que una empresa como HealthBird iba a hacer un trabajo de levantamiento de información a cambio de nada (“cero dólares”, repetía Neira) es un absurdo descomunal, a menos que hubiera una recompensa inconfesable al final del camino, como por ejemplo un contrato a dedo, que parecía ser lo que iba a ocurrir.

El tono de víctima y la queja por una supuesta inseguridad jurídica contra el país (y no contra los funcionarios que se contradecían) es, claramente, un pretexto para desactivar un chicharrón que tarde o temprano iba a explotar.

Curiosamente CNT, el otro actor de este affaire que no había dicho nada sobre el tema, publicó el lunes 8 de diciembre, horas después de HealthBird, un comunicado ratificando la versión de Neira Hanze de que no había habido ningún gasto por parte del Estado. ¿Terminará el escándalo? Difícil.

