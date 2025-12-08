De oficinas vacías a “intereses oscuros”: razones de HealthBird para irse de Ecuador

La startup alegó persecución, pero su salida ocurre en medio de vacíos, opacidad y una fiscalización en marcha

HealthBird Ecuador funcionaba en la oficina 1001 del Edificio La Previsora, aunque en una visita de EXPRESO no encontró presencia de personal.

OneNest y su filial HealthBird Ecuador anunciaron su retiro definitivo del país alegando la existencia de “intereses oscuros” que —según su versión— habrían impedido la transformación tecnológica del sistema de salud. Atribuyen su salida a una supuesta campaña de persecución, ataques mediáticos y falta de seguridad jurídica.

Sin embargo, el anuncio se produce después de que EXPRESO y otros medios locales documentaran una cadena de inconsistencias, vacíos operativos, opacidad contractual y ausencia de infraestructura real, tanto en Ecuador como en Estados Unidos, alrededor de la startup que aspiraba a participar en un contrato público de $37,7 millones con el IESS, y que incluso proyectaba negocios por $150 millones en cinco años.

La versión de la empresa: persecución y “chantajes”

En su comunicado, HealthBird sostiene que durante más de 18 meses invirtió recursos, desarrolló talento local, implementó pilotos tecnológicos y construyó una app médica junto a la CNT. Asegura que cesa operaciones ante lo que califica como una “implacable campaña de ataques sin pruebas”, amenazas, chantajes y manipulación mediática.

También afirma que nunca firmó contrato alguno con el Estado, que no ha recibido pagos públicos y que el monto de $37,7 millones fue una especulación. Añade que su relación con el Estado se limitó a un acuerdo comercial con la CNT para un piloto tecnológico que luego fue retirado por decisión gubernamental.

Pero esta narrativa choca con los hechos documentados por EXPRESO en las últimas semanas.

Quito. HealthBird Ecuador funciona en la oficina 1001 del Edificio La Previsora, aunque casi no hay presencia de personal. Sara Ortiz / Expreso

Oficinas vacías en Quito y Miami

Antes del anuncio de su retiro, EXPRESO recorrió cuatro direcciones de HealthBird en Quito y en tres zonas de Miami. El resultado fue el mismo:

En Quito, en el edificio La Previsora, la oficina estaba casi vacía, sin personal operativo, con una sola asistente y hojas impresas de “control de asistencia”.

En Miami, ninguna de las tres direcciones funcionaba como sede real:

En Pembroke Pines, la administración del edificio afirmó que la empresa no tenía empleados ni correspondencia.

En otra dirección del centro de Miami, el conserje dijo no conocer a HealthBird.

En la tercera ubicación, residentes aseguraron que la empresa se fue hace más de un año sin dejar dirección.

Pese a ello, la empresa mantenía esas direcciones activas en sus registros públicos y en su web.

Las oficinas de HealthBird, según el registro de su dirección. JOSÉ LUIS CALDERON/EXPRESO

Una empresa sin experiencia hospitalaria validada

HealthBird fue constituida en Estados Unidos en 2021. Su experiencia verificable se limita a una plataforma de cotización de seguros privados, no al desarrollo de Sistemas de Información Hospitalaria (HIS), que son herramientas complejas que integran procesos clínicos, administrativos, financieros y logísticos.

En el mercado internacional de estos sistemas figuran empresas como Cerner, Epic Systems, Meditech, Allscripts o McKesson. HealthBird no aparece en estos listados.

Además, EXPRESO comprobó que no consta como socia de Google, pese a que así fue presentada por exautoridades del IESS. No aparece en Google Cloud Partners ni en Google Ventures.

El contrato que “no existe”, pero se preparó durante meses

Aunque hoy la empresa asegura que “no existe contrato”, lo cierto es que el IESS avanzó durante meses en la estructuración de un proceso por $37,7 millones, vía régimen especial con la CNT, modalidad que evita concurso público.

Los documentos incluyen:

Certificación presupuestaria

Informes de viabilidad técnica

Términos de referencia

Estudio de mercado

Justificación de necesidad

Pero en todos esos informes no aparece el nombre de HealthBird, aunque públicamente ya se hablaba de su participación como “aliado tecnológico”.

El diseño permitía que CNT se quede con el contrato completo y luego subcontrate hasta el 30 % (unos $11,3 millones), espacio por el que entraría HealthBird.

Un contrato más caro que otras ofertas descartadas

EXPRESO reveló que el IESS recibió proformas más baratas:

Technobridge: $9,8 millones

High Tech Software: $19,6 millones

ESPE Innovativa (empresa pública): $29,3 millones

Todas fueron descartadas sin explicación. Aun así, la propuesta vía CNT y HealthBird elevó el costo a $37,7 millones.

De ese total, el software de HealthBird representaba solo el 14 % del contrato ($5,4 millones). El resto se destinaba a rubros como consultorías, pasajes y remuneraciones.

Fiscalización en marcha y retiro en medio de la presión

El correísmo impulsó pedidos de fiscalización y la Contraloría inició una verificación preliminar del proceso. El caso ya estaba bajo lupa cuando HealthBird oficializó su salida del país.

Ahora, la empresa sostiene que se va por persecución y falta de garantías legales, pero:

No ha explicado por qué no actualizó sus direcciones reales.

No ha aclarado por qué fue presentada como socia de Google sin que exista respaldo verificable.

No ha respondido por qué una empresa sin experiencia hospitalaria fue considerada para un sistema que impacta a más de 4 millones de afiliados del IESS.

Más preguntas que respuestas

HealthBird se despide asegurando que su proyecto habría generado ahorros millonarios para el Estado y que su salida deja truncada una oportunidad histórica para la modernización del sistema de salud.

Pero los hechos revelados muestran un escenario distinto: empresa joven, oficinas vacías, sin trayectoria hospitalaria, sin alianza confirmada con Google, beneficiaria indirecta de un proceso opaco y costoso.

Hoy se va del país alegando “intereses oscuros”.

Detrás, queda un caso lleno de vacíos, contradicciones y responsabilidades aún sin responder.

